Fudbal

Igrao grupnu fazu Lige šampiona sa Crvenom zvezdom, sada potpisao za Mladost iz Lučana

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 09. 2026. u 20:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Reč je o Branku Jovičiću, iskusnom vezisti koji je svojevremeno nastupao za Crvenu zvezdu u grupnoj fazi Lige šampona i Lige Evrope.

Играо групну фазу Лиге шампиона са Црвеном звездом, сада потписао за Младост из Лучана

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Karijeru je Jovičić počeo u Borcu iz Čačka, igrao je za Amkar Perm, Crvenu zvezdu, Ural, Lask i TSC iz Bačke Topole. 

Fudbalski klub Mladost iz Lučana već je doveo Filipa Mladenovića, Vukašina Jovanovića, Marka Kerkeza, Frederika Takjia i Vukašina Markovića. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

KADA CILj DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat