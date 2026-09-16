Igrao grupnu fazu Lige šampiona sa Crvenom zvezdom, sada potpisao za Mladost iz Lučana

Reč je o Branku Jovičiću, iskusnom vezisti koji je svojevremeno nastupao za Crvenu zvezdu u grupnoj fazi Lige šampona i Lige Evrope.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Karijeru je Jovičić počeo u Borcu iz Čačka, igrao je za Amkar Perm, Crvenu zvezdu, Ural, Lask i TSC iz Bačke Topole.

Fudbalski klub Mladost iz Lučana već je doveo Filipa Mladenovića, Vukašina Jovanovića, Marka Kerkeza, Frederika Takjia i Vukašina Markovića.

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