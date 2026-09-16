Svet

"NATO JE VEĆ U RATU SA RUSIJOM“: Bivši general izneo detalje o sukobu

D.D.

16. 09. 2026. u 21:51

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NATO je već efikasno u ratu sa Rusijom, ali alijansa nije spremna za otvoreni oružani sukob, priznao je penzionisani general-major kanadskog vazduhoplovstva Skot Klensi.

НАТО ЈЕ ВЕЋ У РАТУ СА РУСИЈОМ“: Бивши генерал изнео детаље о сукобу

Foto: Omer Taha Cetin/AFP/Profimedia

- Verujem da je NATO već u ratu sa Rusijom . Alijansa ne želi da ovaj rat eskalira u otvoreni oružani sukob jer nije spremna za to- rekao je Klensi u intervjuu za ukrajinsku novinsku agenciju Ukrinform.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje problema, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju "igranje vatrom".

Kremlj je izjavio da je naoružavanje Ukrajine od strane Zapada kontraproduktivno za pregovore i da će imati negativan efekat.

Poslednjih godina, Rusija je primetila neviđeno povećanje vojne aktivnosti zemalja NATO-a i EU.

Moskva je izjavila da ne namerava da napada evropske države, ali gomilanje vojnog potencijala i dalja militarizacija Evrope dovode do povećanja tenzija i ne doprinose rešavanju ukrajinskog sukoba.

(Ria Novosti)

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