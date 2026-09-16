ZAPAD U PANICI MEDIJI OPSEDNUTI: Stigao novi ruski dron ubica – juri neviđenom brzinom i ruši sve pred sobom!

FRANCUSKI list "Le Monde" objavio je opširan članak o ruskim bespilotnim letelicama „Geran” sa mlaznim pogonom – koje su u Ukrajini poznate pod uobičajenim nazivom „Šahed”.

Foto: militarywatchmagazine.com

-Vojni analitičari smatraju ’Geran’ ’jeftinom krstarećom raketom’, s obzirom na to da njegova cena čini samo delić cene ruskih raketa iz porodica H (Kh), ’Kalibar’ ili ’Iskander’. Uvođenje mlaznog motora, počevši od modela ’Geran-3’, postepeno je približilo ovu bespilotnu letelicu mogućnostima krstareće rakete povećanjem brzine, visine leta i nosivosti, navodi se u tekstu.

Izveštava se da se glavni industrijski proizvodni kompleks za porodicu bespilotnih letelica „Geran” nalazi u Jelabugi, u Tatarstanu, te da su istraživači dokumentovali njegovo brzo širenje.

U izveštaju analitičara iz marta navedeno je 116 objekata koji zauzimaju površinu od skoro tri kvadratna kilometra. Satelitski snimci objavljeni u maju pokazuju da se površina kompleksa proširila za dodatnih 340 hektara.

Identifikovane su još tri ruske industrijske lokacije – u Iževsku, Čeljabinsku i Moskvi – na kojima se proizvode komponente koje se isporučuju kompaniji „Alabuga Mechanical Engineering LLC”.

Kako bi opremila „Geran” mlaznim motorom, kompanija „Alabuga” se obratila kineskim dobavljačima. Analiza olupina oborenih bespilotnih letelica „Geran-4” i „Geran-5” otkrila je upotrebu motora kineske proizvodnje kompanija „Telefly” i „Swiwin” (konkretno, modela „Swiwin SW300B”).

Foto: AI generated

„Rusija trenutno u potpunosti zavisi od Kine kada je reč o nabavci ovih motora, koji su skupi – cena po komadu iznosi približno 35.000 do 40.000 dolara”, izjavio je Vadim Skibicki, zamenik načelnika ukrajinske vojne obaveštajne službe. Prema rečima ukrajinskog vojnog stručnjaka Konstantina Krivolapa, Kina je „ključni faktor” koji omogućava Rusiji da „kupuje ključne komponente u velikim količinama na kineskom tržištu”.

To se ne odnosi samo na motore, već i na sisteme za navođenje koji funkcionišu delom putem daljinskog upravljanja u realnom vremenu, a delom putem autonomne navigacije zasnovane na veštačkoj inteligenciji (VI). „Naš glavni problem je njihova brzina. To je konkretan faktor na koji su se Rusi fokusirali. Naši postojeći mlazni presretači su zastareli”, objašnjava Serhij Beskrestnov, savetnik predsednika Ukrajine za tehnologiju.

Njihov pogonski sistem im takođe omogućava da zaobiđu više slojeva protivvazdušne odbrane.

Verovatno će doći do porasta broja civilnih žrtava pre nego što Ukrajinci uspeju da pronađu protivmeru za mlazni „Geran” – proces koji bi mogao da potraje mesecima, prenosi "Le Monde".

Zapadni mediji su ranije izveštavali da novi ruski dronovi „Geran-5” sa mlaznim pogonom značajno nadmašuju ranije modele i menjaju tok vazdušnog rata.

ctrana.one

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