Težak udarac za Zvezdu! Povredio se važan igrač!

Bio je primoran da izađe sa parketa.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde igraju novi pripremni meč, uoči starta naredne sezone, a protivnik je solunski Aris na Kipru.

Posle dvostrukog poraza od Olimpijakosa, najpre u finalu turnira na Kritu, potom i na tekućem, izabranici Ibona Navara imaju naspram sebe još jednog grčkog velikana.

Međutim, nije sve krenulo po planu za španskog stručnjaka, jer je već na početku utakmice bio prinuđen da menja.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Preciznije, odmah u prvoj četvrtini došlo je do povrede, kada se na parketu našao Semi Odželej. Jedan od starosedelaca u crveno-belom timu izvrnuo je zglob i morala je da mu se ukaže pomoć.

Ostaje da se vidi narednih dana kolika pauza čeka bivšeg igrača Valensije, koji je u svom prvom mandatu na Malom Kalemegdanu opravdao očekivanja.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“