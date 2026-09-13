Težak udarac za Zvezdu! Povredio se važan igrač!
Bio je primoran da izađe sa parketa.
Košarkaši Crvene zvezde igraju novi pripremni meč, uoči starta naredne sezone, a protivnik je solunski Aris na Kipru.
Posle dvostrukog poraza od Olimpijakosa, najpre u finalu turnira na Kritu, potom i na tekućem, izabranici Ibona Navara imaju naspram sebe još jednog grčkog velikana.
Međutim, nije sve krenulo po planu za španskog stručnjaka, jer je već na početku utakmice bio prinuđen da menja.
Preciznije, odmah u prvoj četvrtini došlo je do povrede, kada se na parketu našao Semi Odželej. Jedan od starosedelaca u crveno-belom timu izvrnuo je zglob i morala je da mu se ukaže pomoć.
Ostaje da se vidi narednih dana kolika pauza čeka bivšeg igrača Valensije, koji je u svom prvom mandatu na Malom Kalemegdanu opravdao očekivanja.
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