Ovo mogu samo Srbi! Pogledajte koš koji je Srbiju odveo u polufinale Evropskog prvenstva

Basketaši Srbije odmerili su snage sa Litvanijom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Nakon produžetka Srbija je slavila 21:19.

Screenshot: FIBA

Srpski basketaši pobedili su aktuelnog šampiona Evrope, selekciju Litvanije na Evropskom prvenstvu u basketu. Susret je obeležila drama i pogodak "orlova" u produžetku.

Bilo je to napetih nekoliko sekundi u kojima su Litvanci mogli da stignu do pobede pre našeg tima, ali je Branković naskočio i pogodio kad je bilo najpotrebnije.

Srbija je slavila sa 21:19 i prošla u polufinale u kojem će se od 19.00 boriti za novu medalju.

Pogledajte kako je Marko Branković obradovao Srbiju:

😱 OH MY GOD, MARKO BRANKOVIĆ CALLS GAME IN OT! 🚨🤯



SERBIA 🇷🇸 DEFEAT LITHUANIA 🇱🇹 IN A THRILLER! 💥#3x3Europe pic.twitter.com/bqwakni6Zu — 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 13, 2026

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