Košarka

Ovo mogu samo Srbi! Pogledajte koš koji je Srbiju odveo u polufinale Evropskog prvenstva

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 09. 2026. u 14:52

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Basketaši Srbije odmerili su snage sa Litvanijom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Nakon produžetka Srbija je slavila 21:19.

Ово могу само Срби! Погледајте кош који је Србију одвео у полуфинале Европског првенства

Screenshot: FIBA

Srpski basketaši pobedili su aktuelnog šampiona Evrope, selekciju Litvanije na Evropskom prvenstvu u basketu. Susret je obeležila drama i pogodak "orlova" u produžetku. 

Bilo je to napetih nekoliko sekundi u kojima su Litvanci mogli da stignu do pobede pre našeg tima, ali je Branković naskočio i pogodio kad je bilo najpotrebnije. 

Srbija je slavila sa 21:19 i prošla u polufinale u kojem će se od 19.00 boriti za novu medalju.

Pogledajte kako je Marko Branković obradovao Srbiju: 

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