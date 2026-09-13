Ovo mogu samo Srbi! Pogledajte koš koji je Srbiju odveo u polufinale Evropskog prvenstva
Basketaši Srbije odmerili su snage sa Litvanijom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Nakon produžetka Srbija je slavila 21:19.
Srpski basketaši pobedili su aktuelnog šampiona Evrope, selekciju Litvanije na Evropskom prvenstvu u basketu. Susret je obeležila drama i pogodak "orlova" u produžetku.
Bilo je to napetih nekoliko sekundi u kojima su Litvanci mogli da stignu do pobede pre našeg tima, ali je Branković naskočio i pogodio kad je bilo najpotrebnije.
Srbija je slavila sa 21:19 i prošla u polufinale u kojem će se od 19.00 boriti za novu medalju.
Pogledajte kako je Marko Branković obradovao Srbiju:
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