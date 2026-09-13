JASNE PORUKE AMERIMA: Lukašenko je otvoren za dogovor

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da su Sjedinjene Američke Države spremne da nastave sa ukidanjem sankcija protiv republike, a da je Minsk otvoren za kontakte sa Vašingtonom.

Foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

To je objavila novinska agencija BELTA , pozivajući se na beloruskog lidera.

- Otvoreni smo. Ukinuli su sankcije brojnim našim preduzećima i spremni su da to čine i dalje - rekao je Lukašenko.

Beloruski predsednik je takođe pozvao Sjedinjene Države da razgovaraju o obnavljanju punog rada ambasada dve zemlje.

Lukašenko je ranije izjavio da je Minsk i dalje spreman da zaključi „veliki dogovor“ sa Sjedinjenim Državama.