Svet

JASNE PORUKE AMERIMA: Lukašenko je otvoren za dogovor

Novosti online

13. 09. 2026. u 22:44

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BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da su Sjedinjene Američke Države spremne da nastave sa ukidanjem sankcija protiv republike, a da je Minsk otvoren za kontakte sa Vašingtonom.

ЈАСНЕ ПОРУКЕ АМЕРИМА: Лукашенко је отворен за договор

Foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

To je objavila novinska agencija BELTA , pozivajući se na beloruskog lidera.

- Otvoreni smo. Ukinuli su sankcije brojnim našim preduzećima i spremni su da to čine i dalje - rekao je Lukašenko.

Beloruski predsednik je takođe pozvao Sjedinjene Države da razgovaraju o obnavljanju punog rada ambasada dve zemlje.

Lukašenko je ranije izjavio da je Minsk i dalje spreman da zaključi „veliki dogovor“ sa Sjedinjenim Državama.

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