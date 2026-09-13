Svet

IRAN PRAVI POTEZ KOJI ĆE IZAZVATI ZEMLJOTRES, NUKLEARNO ORUŽJE SAMO ŠTO NIJE SPREMNO: Hitno se oglasio Teheran

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

13. 09. 2026. u 16:46

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PORTPAROL predsedništva iranskog parlamenta Abas Gudarzi izjavio je u nedelju da sa Sjedinjenim Američkim Državama funkcioniše samo logika sile i da su istupanje Irana iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) i revizija iranske nuklearne doktrine u potpunosti ostvarivi.

ИРАН ПРАВИ ПОТЕЗ КОЈИ ЋЕ ИЗАЗВАТИ ЗЕМЉОТРЕС, НУКЛЕАРНО ОРУЖЈЕ САМО ШТО НИЈЕ СПРЕМНО: Хитно се огласио Техеран

Foto: AI generated

Abas Gudarzi, portparol predsedništva parlamenta, rekao je da poverenje u Sjedinjene Države znači prihvatanje obmane. On je naveo da je napuštanje Ugovora o neširenju nuklearnog oružja i revizija iranske nuklearne doktrine „potpuno ostvariv i lako dostižan korak“, prenosi iranska agencija Mehr. 

U subotu su se pojavili izveštaji da je grupa iranskih poslanika potpisala predlog sa tri stepena hitnosti za istupanje Irana iz NPT-a.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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