TERITORIJALNO pitanje ostaje najsloženije u pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini, prema rečima američkog biznismena Džareda Kušnera.

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Prema njegovim rečima, situacija u ovom pitanju je donekle određena onim što se dešava na bojnom polju.

- Teritorije će biti glavno pitanje... i tu se stavovi stranaka i dalje razlikuju - rekao je Kušner.

Ranije je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov napomenuo da će vojne akcije u Ukrajini prestati „sutradan“ nakon povlačenja ukrajinskih oružanih snaga iz ruskih regiona.