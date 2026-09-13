Svet

KUŠNER O UKRAJINSKOM SUKOBU: Teritorije će biti glavno pitanje

Novosti online

13. 09. 2026. u 22:55

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TERITORIJALNO pitanje ostaje najsloženije u pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini, prema rečima američkog biznismena Džareda Kušnera.

КУШНЕР О УКРАЈИНСКОМ СУКОБУ: Територије ће бити главно питање

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Prema njegovim rečima, situacija u ovom pitanju je donekle određena onim što se dešava na bojnom polju.

- Teritorije će biti glavno pitanje... i tu se stavovi stranaka i dalje razlikuju - rekao je Kušner.

Ranije je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov napomenuo da će vojne akcije u Ukrajini prestati „sutradan“ nakon povlačenja ukrajinskih oružanih snaga iz ruskih regiona.

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