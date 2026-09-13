INFLUENSERKA NA METI BLOKADERA: „Mi koji volimo državu, hoćemo li biti proterani?“

Ona je poručila da nema šta da krije, ističući da su i fotografija i podaci o njenom poslu javno dostupni.

Foto: Printscreen

Influenserka Marijana Rakočević, poznata na Instagramu pod imenom „zmajček“, oglasila se nakon niza napada i prozivki koje je, prema njenim tvrdnjama, doživela na društvenim mrežama zbog svojih stavova.

Rakočevićeva tvrdi da su se na nju obrušili blokaderi, koji su, između ostalog, počeli da dele njenu fotografiju nastalu pre 13 godina u Vladi Srbije, kao i informacije o njenom zaposlenju.

Ona je poručila da nema šta da krije, ističući da su i fotografija i podaci o njenom poslu javno dostupni.

– Vidim da je neki rijaliti počeo na mrežama, ovi koji nisu zanimljivi ni za Zadrugu niti za ove nebuloze po televiziji. Počev od onog uličara sa ulice. Prave neku svoju internu Zadrugu. Toliko umobolnih priča koje veze sa istinom nemaju. Izvukli su moju sliku iz Vlade od pre 13 godina. Slika je javna, kao i moje zanimanje i gde ja radim – takođe je i to javno – poručila je Rakočevićeva.

Posebno se osvrnula na prozivke zbog toga što radi u državnoj ustanovi.

– To što je za njih zločin raditi u državnoj ustanovi... Nemojte zaboraviti, gospodo, da nas ima preko 700.000. Ne znam, ovi što se bore da dođu na vlast, šta će oni da rade sa nama – čisto da se pripremimo. Ovo mi je četvrta vlast, četvrta vlada i ništa se nije desilo – navela je ona.

Rakočevićeva je potom, koristeći veoma oštru retoriku, upitala kakva bi sudbina čekala zaposlene u državnim institucijama ukoliko bi došlo do promene vlasti.

– Ne znam je l' ove neartikulisane hijenčine koje odmažu tim alternativcima hoće da nas spale, da nas proteraju? Mi koji volimo državu, hoćemo li biti proterani? – upitala je influenserka.

Njena objava izazvala je reakcije na društvenim mrežama.

Mariji je stigla podrška sa svih strana a na stranici "moć voždovca" stoji i poruka: Puna podrska za ovu sjajnu i hrabru zenu koja trpi klasicno internet nasilje od strokavih blokadera.

Pozivamo sve nase pratioce da je zaprate u inat blokaderskoj zgadiji koja se na nju obrusila samo zato sto gle cuda misli svojom glavom, a ne njihovom, onom sektaskom! Jos jednom velika podrska ovoj pre svega hrabroj zeni! Samo rokaj jako.