Besan je napustio halu: Izbačen Saša Obradović! (VIDEO)
Nekadašnji šef struke crveno-belih doživeo neprijatnost tokom prijateljske utakmice.
Košarkaši Ritasa iz Viljnusa pobednici su "Sačel kupa" u Litvaniji, a trofej su osvojili sjajnom igrom i pobedom nad Hapoelom iz Jerusalima.
Na kraju je bilo 104:95 (22:25, 20:21, 36:19, 27:30) u korist domaćeg tima, dok je utakmicu obeležilo isključenje Saše Obradovića na minut i po do kraja.
Naime, kod vođstvu Ritasa (92:87), Kenet Lofton i bivši trener Crvene zvezde su zaradili tehničke greške.
To je bila druga tehnička za legendarnog nekadašnjeg reprezentativca, pa je morao da napusti meč. Ipak, Saša Obradović se nije na tome smirio i, kročio je na parket, nastavivši da kritikuje delioce pravde. Posle svega je srpski stručnjak revoltiran napustio halu.
Što se tiče najefikasnijih, Jogela i Radževičijus su predvodili Litvance sa po 17 poena, Majk Devo je postigao 14, Gitis Masiulis jedan manje, a Kesijus Vinston 12 koševa.
U poraženom timu, Lofton je bio najefikasniji akter utakmice sa 28 poenom, bivši igrač Partizana Šejk Milton je dodao 15, Dejvid Rodi 11, Itan Burg, Devonte Kejkok i još nekadašnji miljenik "grobara" Šejk Milton po 10 poena.
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