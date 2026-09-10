Košarka

Zvezda objavila ko ne putuje na Kipar: Navaro dobio dobre vesti!

Новости онлајн/С.С.

10. 09. 2026. u 17:09

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Crveno-bele očekuju jaki mečevi na turniru.

Звезда објавила ко не путује на Кипар: Наваро добио добре вести!

FOTO:KK Crvena zvezda

Protivnici kluba s Malog Kalemegdana biće Olimpijakos i Aris iz Soluna.

Ono što je važnije za navijače crveno-belih je činjenica da će novi trener Ibon Navaro na raspolaganju imati jači sastav nego na prethodnom turniru na Kritu.

Međutim, španski stručnjak i dalje ne može da računa na kompletan igrački kadar. Kako saznaje Meridian sport, Stefan Miljenović se vratio u trenažni proces posle oporavka od povrede, dok je Čima Moneke rešio administrativne probleme u vezi sa novim pasošem i otputovao sa ekspedicijom Beograđana.

Nasuprot njima, Dejan Davidovac nije krenuo put Kipra zbog manjih problema sa povredom. Stručni štab nije želeo ništa da rizikuje, pa je srpski reprezentativac ostao da individualno trenira u Pioniru, ne bi li što spremniji dočekao start sezone.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Na Kipar nije otputovao ni Nikola Đurišić, koji se i dalje oporavlja od povrede zadobijene tokom reprezentativne akcije.

Zvezda prvu utakmicu igra u petak (20.00) protiv evropskog šampiona Olimpijakosa iz Pireja, dok je duel sa Arisom zakazan za nedelju od 14.45.

Po završetku turnira na Kipru, crveno-beli se vraćaju u Beograd, gde će imati završnu fazu priprema pred početak takmičenja u Evroligi, ABA ligi i Kupu "Radivoja Koraća".

Prvi meč u Evroligi odigraće 24. septembra protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni.

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