Fudbal

Srpski fudbaler se smejao zbog smene trenera, pa se pokajao

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 09. 2026. u 16:55

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Švajcarski stručnjak Štefan Lihtštajner nije više trener fudbalera Bazela, saopštio je klub juče, a danas se zbog njegove smene u centru tamošnje javnosti našao i srpski fudbaler Andrej Bačanin.

Српски фудбалер се смејао због смене тренера, па се покајао

FOTO: Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegov pomoćnik Luiđi Noćentini preuzeo je vođenje kluba dok ne bude imenovan novi trener. 

Smenu Lihtštajnera sa klupe Bačanin je obeležio objavom na društvenim mrežama koja je u Švajcarskoj podigla prašinu. 

On je objavio fotografiju sebe sa dva emodžija, osobom sa prekrštenim rukama i pokidanim lancima. 

Ovo su mnogi protumačili kao provokaciju protiv Lihtštajnera, odnosno da je Srbin sada na slobodi. 

Nekadašnji fudbaler Čukaričkog odigrao je samo jedan meč pod bivšim trenerom ove sezone, a većinu mečeva gledao je sa klupe, te njegova reakcija ne iznenađuje. 

Međutim, on se brzo pokajao zbog objave, te ju je nekoliko sati kasnije obrisao sa mreža. 

Ali, internet pamti... 

FOTO: Instagram/ Printskrin/ andrejbacanin

Švajcarski trener je tokom karijere radio u mlađim kategorijama Bazela, kao i u niželigašu Vecvil-Bonštetenu.

Bazel se nalazi na petom mestu na tabeli švajcarskog prvenstva sa 10 bodova posle sedam kola.

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