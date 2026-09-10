Nova era kreće! Adios Mesi, Argentina dobila novog kapitena

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi odlučio je da okači kopačke o klin kada je reprezentacija Argentine u pitanju. Omaleni fudbaler iz Rosarija je bio kapiten "gaučosa", te su morali da izaberu novog.

Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Kako prenose tamošnji mediji, traka bi trebalo da bude na ruci Kristijana Romera, koji je u hijerarhiji bio treći kapiten na nedavno završenom Mundijalu.

Romero je ovog leta otišao iz Totenhema i pojačao defanzivnu liniju Atletiko Madrida.

Odigrao je 52 meča za reprezentaciju Argentine i osvojio Svetsko prvenstvo i dve Kopa Amerike.