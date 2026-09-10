Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije!
Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije, javlja Sport klub.
Kako je Sport klubu nezvanično potvrđeno završene su sve formalnosti. Od Dušana Tadića stigao je konačan i potvrdan odgovor.
Ozvaničenje se očekuje za osam dana, kada bi selektor Veljko Paunović trebalo i da objavi spisak fudbalera za utakmice sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom.
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