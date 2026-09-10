Fudbal

Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije!

Filip Milošević

10. 09. 2026. u 16:09

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Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije, javlja Sport klub.

Душан Тадић се враћа у репрезентацију Србије!

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Kako je Sport klubu nezvanično potvrđeno završene su sve formalnosti. Od Dušana Tadića stigao je konačan i potvrdan odgovor.

Ozvaničenje se očekuje za osam dana, kada bi selektor Veljko Paunović trebalo i da objavi spisak fudbalera za utakmice sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom.

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