Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije, javlja Sport klub.

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Kako je Sport klubu nezvanično potvrđeno završene su sve formalnosti. Od Dušana Tadića stigao je konačan i potvrdan odgovor.

Ozvaničenje se očekuje za osam dana, kada bi selektor Veljko Paunović trebalo i da objavi spisak fudbalera za utakmice sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom.