Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!

Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.

Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

"Ova odluka je izuzetno teška za mene. Nikada nije bilo ništa veće za mene od igranja za Švajcarsku, ali pod trenutnim okolnostima, jednostavno više ne mogu", napisao je Okafor na Instagramu.

On je naveo da ovu odluku nije doneo jer je nezadovoljan svojom minutažom u reprezentaciji, već zbog načina na koji se Jakin ophodio prema njemu.

"Ono što sam doživeo na Svetskom prvenstvu za mene je bilo utoliko više razočaravajuće. Za mene je to bio najteži period u karijeri. Ne želim njegov poseban tretman. Samo međusobno poštovanje i poverenje, ali ne vidim taj temelj za godine koje dolaze.

Poverenje je iznevereno. Obećanja nisu ispunjena. A kada mi je bilo dozvoljeno da igram protiv Alžira, čak i na male greške, daleko od našeg gola, reagovalo se na način koji me je duboko pogodio", poručio je fudbaler Lidsa.

Okafor je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu odigrao 19 minuta protiv Alžira.

Fudbaler Lidsa je upisao 26 nastupa za Švajcarsku i postigao dva gola.

Švajcarski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Bazel, Salcburg, Milan i Napoli.



