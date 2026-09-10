Fudbal

Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!

Filip Milošević

10. 09. 2026. u 15:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.

Фудбалер шокирао нацију: Не играм више за репрезентацију док је он селектор!

Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

"Ova odluka je izuzetno teška za mene. Nikada nije bilo ništa veće za mene od igranja za Švajcarsku, ali pod trenutnim okolnostima, jednostavno više ne mogu", napisao je Okafor na Instagramu.

On je naveo da ovu odluku nije doneo jer je nezadovoljan svojom minutažom u reprezentaciji, već zbog načina na koji se Jakin ophodio prema njemu.

"Ono što sam doživeo na Svetskom prvenstvu za mene je bilo utoliko više razočaravajuće. Za mene je to bio najteži period u karijeri. Ne želim njegov poseban tretman. Samo međusobno poštovanje i poverenje, ali ne vidim taj temelj za godine koje dolaze.

Poverenje je iznevereno. Obećanja nisu ispunjena. A kada mi je bilo dozvoljeno da igram protiv Alžira, čak i na male greške, daleko od našeg gola, reagovalo se na način koji me je duboko pogodio", poručio je fudbaler Lidsa.

Okafor je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu odigrao 19 minuta protiv Alžira.

Fudbaler Lidsa je upisao 26 nastupa za Švajcarsku i postigao dva gola.

Švajcarski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Bazel, Salcburg, Milan i Napoli.

 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK! Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom
Svet

0 0

"SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK!" Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom

KADA se Filip Gašpar 2018. godine prvi put zbližio sa političkim pokretom Alernativa za Nemačku (AfD) stranka je, kako sam priznaje, izgledala "kao start-ap". On je inače sin hrvatskih gastrabajtera, rođen je u Nemačkoj, a po obrazovanju je IT-jevac. Danas je ta krajnje desna nemačka stranka pobednik s 44-postotnom podrškom birača u državi Saksonija-Anhalt, a Gašpar je član AfD-a i politički savetnik koji iza sebe već ima dosta iskustva rada s AfD-ovim poslanicima u Bundestagu i u Evropskom parlamentu.

09. 09. 2026. u 15:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Za prevenciju koja spašava živote: Fondacija Mozzart donirala opremu Domu zdravlja Užice

Za prevenciju koja spašava živote: Fondacija Mozzart donirala opremu Domu zdravlja Užice