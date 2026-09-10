Fudbal

Nekadašnji reprezentativac u novoj funkciji: Postao je direktor u klubu slavne tradicije!

Новости онлајн/С.С.

10. 09. 2026. u 16:22

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Novo poglavlje u karijeri bivšeg fudbalera crveno-belih.

Некадашњи репрезентативац у новој функцији: Постао је директор у клубу славне традиције!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Bivši član "orlova", Jagoš Vuković, postao je novi direktor Proletera iz Zrenjanina!

Svojevremeni reprezentativac Srbije je po završetku igračke karijere odlučio da "ne ide" iz ovog sporta, pa će pokušati da klub nekad slavne tradicije vrati u fudbalske visine.

Gotovo dve decenije trajala je karijera Jagoša Vukovića. Igrao je za Rad, Crvenu zvezdu, holandske PSV Ajndhoven i Rodu, novosadsku Vojvodinu, tursku Konjuspor, grčki Olimpijakos, italijansku Veronu, kineski Ćingdao FK, dok je kopačke zvanično "okačio o klin" u dresu superligaša IMT.

FOTO: Ivica Veselinov/ATAImages

Treba reći da je Vuković svojevremeno igrao i za srpski državni tim, čiji je dres oblačio u osam utakmica.

Zrenjaninci su trenutno na 13. mestu Prve lige Srbije, sa pet bodova u sedam mečeva.

Podsetimo, za Proleter su svojevremeno igrali legendarni asovi, kao što su: braća Ivić, Ilija i Vladimir, Darko Kovačević, Amir Teljigović, Zvonimir Vukić, Nenad Bjeković, Dejan Govedarica...

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