CEO BEOGRAD GLEDA I NE VERUJE! Evo šta je trener Crvene zvezde uradio nakon treninga!

Novi šef stručnog štaba KK Crvena zvezda, Španac Ibon Navaro, napravio je potez o kojem priča cela Srbija.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Umesto luksuznog automobila, taksija ili klupskog prevoza, Navaro je odlučio da oseti pravi, autentični puls srpske prestonice.

On je uslikan kako se potpuno opušteno vozi beogradskim gradskim prevozom, skraćujući put do svoje destinacije.

Sa telefonom u rukama i torbom na leđima, španski strateg se uklopio među ostale putnike, koji su u neverici trljali oči kada su videli ko stoji pored njih u autobusu.

Fotografija je brzinom svetlosti preplavila društvene mreže i sportske portale, a komentari su se samo nizali. Navijači Crvene zvezde su apsolutno oduševljeni ovim prizorom.

Foto: Printskrin/Instagram KK Crvena zvezda net

Dok mnogi stranci biraju izolaciju i maksimalan komfor, Navaro je pokazao neverovatnu skromnost i želju da se odmah stopi sa svakodnevnim životom u Beogradu.

"Ovaj čovek je već kupio celu zvezdašku javnost", "Kakav šmeker i profesionalac", "Tako se ulazi u srce Beograđana", samo su neki od komentara navijača koji su preplavili internet.

Ovaj nesvakidašnji potez pokazuje da Ibon Navaro u Beograd nije došao samo da odradi ugovor, već da istinski razume i doživi sredinu u kojoj radi. Navijači se nadaju da će ovu skromnost, ali i borbenost sa ulica Beograda, Španac uspeti da prenese na parket u predstojećim evroligaškim i ABA ligaškim izazovima.

Jedno je sigurno – u očima zvezdaša, Navaro je već upisao veliku pobedu pre prvog sudijskog zvižduka.

