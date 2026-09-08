GOTOVO JE: Crveno-beli ostali bez beka
Grčki košarkaš, Janulis Larencakis, neće nositi dres Olimpijakosa naredne sezone.
Trener grčkog tima Jorgos Barcokas potvrdio je da iskusni bek neće biti deo ekipe za sezonu 2026/27.
"Osvežili smo roster, što se tiče godina i konkurencije. Vokap, Larencakis, Fal i Piters neće biti sa nama iz različitih razloga", rekao je Barcokas u razgovoru za "Eurohoops".
Time je praktično potvrđen kraj šestogodišnjeg mandata Larencakisa u Pireju.
Kako prenose grčki mediji Larencakis će se vratiti u AEK čiji je član bio od 2016. do 2019. godine.
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