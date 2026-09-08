Košarka

GOTOVO JE: Crveno-beli ostali bez beka

Filip Milošević

08. 09. 2026. u 18:01

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Grčki košarkaš, Janulis Larencakis, neće nositi dres Olimpijakosa naredne sezone.

ГОТОВО ЈЕ: Црвено-бели остали без бека

Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener grčkog tima Jorgos Barcokas potvrdio je da iskusni bek neće biti deo ekipe za sezonu 2026/27.

"Osvežili smo roster, što se tiče godina i konkurencije. Vokap, Larencakis, Fal i Piters neće biti sa nama iz različitih razloga", rekao je Barcokas u razgovoru za "Eurohoops".

Time je praktično potvrđen kraj šestogodišnjeg mandata Larencakisa u Pireju.

Kako prenose grčki mediji Larencakis će se vratiti u AEK čiji je član bio od 2016. do 2019. godine.

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