GOTOVO JE: Crveno-beli ostali bez beka

Grčki košarkaš, Janulis Larencakis, neće nositi dres Olimpijakosa naredne sezone.

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Trener grčkog tima Jorgos Barcokas potvrdio je da iskusni bek neće biti deo ekipe za sezonu 2026/27.

"Osvežili smo roster, što se tiče godina i konkurencije. Vokap, Larencakis, Fal i Piters neće biti sa nama iz različitih razloga", rekao je Barcokas u razgovoru za "Eurohoops".

Time je praktično potvrđen kraj šestogodišnjeg mandata Larencakisa u Pireju.

Kako prenose grčki mediji Larencakis će se vratiti u AEK čiji je član bio od 2016. do 2019. godine.