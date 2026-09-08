SCENA KOJA ĆE OBIĆI ČITAV SVET: Novozelanđani se "otpisali" u svom stilu! (VIDEO)
NAKON eliminacije sa prvenstva Azije, odbojkaši Novog Zelanda su se u svom stilu oprostili od publike.
Novozelanđani su se nakon više od dvadeset godina odsustva vratili na prvenstvo Azije u odbojci, ali njihova avantura bila je kratkog daha.
Izgubili su sva tri meča, nisu osvojili nijedan set i zauzeli su poslednje mesto u grupi "B", ali ostaće upamćeni po načinu na koji su se odjavili iz Fukuoke.
Otplesali su svoj tradcionalni ples, "Haku" i publika u Japanu je to znala da pozdravi.
Nadamo se da ovo nije kraj uspona čete Sebastijana Morena i da ćemo je uskoro ponovo gledati na nekom velikom takmičenju.
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