Denver povukao neočekivan potez, ovaj potpis niko nije video u NBA ligi!

Denver Nagetsi ulaze u završnu fazu formiranja tima za predstojeću takmičarsku godinu, a uprava franšize iz Kolorada povukla je još jedan potez usmeren na dugoročni razvoj mladih talenata.

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Najnovije pojačanje kluba je krilni centar Brajs Hopkins, koji je sa Nagetsima zvanično potpisao takozvani dvosmerni ugovor. Na ovaj način, Denver je obezbedio potpis svog drugog pika sa minulog drafta i nastavio praksu popunjavanja rostera izdašnim atletama koji mogu odmah da odgovore defanzivnim zadacima.

Prema aktuelnim NBA pravilima, svakom timu je dozvoljeno da u svom sastavu ima najviše tri igrača na dvosmernim ugovorima. Kako je franšiza iz Kolorada pre Hopkinsa već osigurala saradnju sa plejmejkerom Kej-Džej Simpsonom, sportskom sektoru je ostalo upražnjeno još samo jedno mesto za ovaj tip ugovora.

Brajs Hopkins je izabran na draftu održanom u junu, kada su ga Nagetsi selektovali u drugoj rundi kao 49. pika. S obzirom na poziciju, franšiza mu u startu nije ponudila garantovani milionski ugovor, što je uobičajena praksa u najjačoj ligi sveta. Ipak, Hopkins je dobio šansu da se dokaže kroz Letnju ligu. Tamo je borbenošću, čvrstinom u reketu i košarkaškom inteligencijom uspeo da ubedi stručni štab i čelnike kluba da zaslužuje mesto u sistemu.

Reč je o košarkašu visokom 201 centimetar, koji primarno pokriva poziciju krilnog centra, ali zahvaljujući svojoj pokretljivosti i brzini može uspešno da odgovori i zadacima na poziciji klasičnog krila („trojke“). Svoju koledž karijeru gradio je na univerzitetima Kentaki i Providens, pre nego što je poslednju sezonu u NCAA ligi proveo na prestižnom univerzitetu Sent Džons. Tamo mu je mentor bio legendarni trener Rik Pitino, pod čijim je vođstvom Hopkins stekao izuzetan taktički nivo i pobednički mentalitet koji Denver izuzetno ceni.

Da li će novajlija dobiti priliku da tokom sezone provede ozbiljnije minute na parketu pored prve zvezde tima Nikole Jokića, zavisiće od nekoliko faktora. Prvi je svakako njegov lični napreak u razvojnom timu, a drugi zdravstveni bilten ekipe, pre svega startne četvorke Erona Gordona, ali i Spensera Džonsa.

Upravo je Džons najbolji dokaz da dvosmerni ugovor u Denveru nije „slepa ulica“, već realna odskočna daska. On se prethodne sezone nametnuo stručnom štabu upravo kroz ovaj sistem, izborio se za minute sa klupe i na kraju postao nezamenljiv deo rotacije, što mu je ovog leta donelo i ozbiljan, višemilionski ugovor.

Za čitaoce koji manje prate NBA finansijske propise, dvosmerni ugovor je kreiran kako bi se premostio jaz između najjače lige sveta i razvojne Dži lige. Igrač sa ovim statusom ne zauzima mesto među 15 standardnih, garantovanih mesta u glavnom rosteru.

Hopkins će najveći deo predstojeće sezone provesti nastupajući za filijalu Denvera, ekipu Grand Rapids Gold, gde će imati maksimalnu minutažu za razvoj. Tokom sezone, on može provesti najviše 50 utakmica trenirajući i igrajući za prvi tim Nagetsa, u zavisnosti od procene trenera Majka Melouna.

Denver na ovaj način nastavlja politiku "jeftinih, a čvrstih“ ugovora, pokušavajući da izvuče maksimum iz drafta druge runde dok istovremeno balansira budžet u poteri za novim šampionskim prstenom.

