BLOKADERI SMRT GENERALA MLADIĆA SLAVE UZ PIVO: Utrkuju se ko će napisati jadniji komentar (FOTO)

BLOKADERI, kao po naredbi utrkuju se ko će više ispljuvati lik i delo generala Mladića, iako time samo pokazuju kolike su moralne abominacije i beskorisna masa koje se svaki normalan Srbin stidi.

Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP / Profimedia

Blokaderi dele vesti sa tajkunsko-blokaderskih medija i likuju zbog smrti. Nije prvi put, ali mržnja koja izvire iz njihovih komentara pokazuje da smo nekada za neprijatelje imali neke druge narode, sile, imperije. Danas su to ljudi koji žive u našoj zemlji i mrze svoj narod iz dna duše.

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