PARTIZAN ČEKA DUBOČICU: Crno-beli sutra u prvom kolu ARKUS Superlige za rukometaše igraju sa Leskovčanima

LESKOVČANI na Banjici. Rukometaši Partizana u prvom kolu ARKUS lige, koji je ujedno i meč petog kola grupe A Regionalne lige, sutra od 18 časova igraju sa Dubočicom. Inače, šampionat Srbije zvanično počinje 12.septembra.

foto milos vukadinovic

U drugom meču grupe A Regionalne lige, koji se vodi kao duel trećeg kola, Alkaloid sutra (19.00) u Skoplju dočekuje Lovćen. Slobodan je Pelister.

TABELA: Pelister 4, Partizan 2, Dubočica 2, Alaloid 0, Lovćen 0 bodova.

U trećem kolu grupe B Dinamo u Pančevu sutra (18.00) igra sa Ohridom. Duel između Vojvodine i Vardar odložen je za 15.decembar.Slobodna je Budva.

TABELA: Ohrid 4, Vardar 2, Budva 2, Dinamo 0, Vojvodina 0 bodova.