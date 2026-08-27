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PARTIZAN ČEKA DUBOČICU: Crno-beli sutra u prvom kolu ARKUS Superlige za rukometaše igraju sa Leskovčanima

Slobodan Krstović

27. 08. 2026. u 11:16

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LESKOVČANI na Banjici. Rukometaši Partizana u prvom kolu ARKUS lige, koji je ujedno i meč petog kola grupe A Regionalne lige, sutra od 18 časova igraju sa Dubočicom. Inače, šampionat Srbije zvanično počinje 12.septembra.

ПАРТИЗАН ЧЕКА ДУБОЧИЦУ: Црно-бели сутра у првом колу АРКУС Суперлиге за рукометаше играју са Лесковчанима

foto milos vukadinovic

U drugom meču grupe A Regionalne lige, koji se vodi kao duel trećeg kola, Alkaloid sutra (19.00) u Skoplju dočekuje Lovćen. Slobodan je Pelister.

TABELA: Pelister 4, Partizan 2, Dubočica 2, Alaloid 0, Lovćen 0 bodova.

U trećem kolu grupe B Dinamo u Pančevu sutra (18.00) igra sa Ohridom. Duel između Vojvodine i Vardar odložen je za 15.decembar.Slobodna je Budva.

TABELA: Ohrid 4, Vardar 2, Budva 2, Dinamo 0, Vojvodina 0 bodova.

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