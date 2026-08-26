"JOKIĆ NUDI MNOGO VIŠE OD ŠEJA" Bišvi NBA as jasno stavio do znanja ko je bolji košarkaš

Džejson Vilijams, bivši plejmejker Sakramento Kingsa poznat pod nadimkom „Bela Čokolada“, izneo je zanimljivo poređenje Nikole Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera.

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Govoreći u podkastu „Hupin en Holerin“, Vilijams je jasno stavio do znanja da veću vrednost u igri vidi u Jokiću. Prema njegovom mišljenju, srpski centar može da pruži mnogo više na parketu, iako je Šej igrač koji ima posebnu sposobnost da preuzme odgovornost i sam rešava utakmice.

Vilijams je naglasio da kod Gildžes-Aleksandera postoji izražena potreba za postizanjem poena, dok Jokić košarku posmatra iz šire perspektive. Kako je objasnio, Jokić može da bude podjednako zadovoljan i kada postigne veliki broj poena i kada se ne istakne kao strelac, sve dok njegova ekipa funkcioniše.

Jason Willams says Nikola Jokić is way better than SGA:



“Joker has so much more to offer at the game of basketball than Shai. Now, that being said, what Shai does have to offer, it’s kind of like the Jordan and LeBron situation. You argue about it, da da da, but at the end of… https://t.co/NDqX1goB55 pic.twitter.com/0bY3rxnwvV — NBA Courtside (@NBA__Courtside) August 25, 2026

Bivši NBA igrač napravio je paralelu sa čuvenim debatama o Majklu Džordanu i Lebronu Džejmsu, ističući da Šej ima kvalitet da "završi posao", ali da Jokić nudi mnogo više aspekata igre.

Poređenje njih dvojice je uvek zanimljivo i tera na debatu i treba polako spremiti nove argumente jer smo sve bliži startu NBA lige koja počinje 20. oktobra.