Košarka

"JOKIĆ NUDI MNOGO VIŠE OD ŠEJA" Bišvi NBA as jasno stavio do znanja ko je bolji košarkaš

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26. 08. 2026. u 13:03 >> 13:03

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Džejson Vilijams, bivši plejmejker Sakramento Kingsa poznat pod nadimkom „Bela Čokolada“, izneo je zanimljivo poređenje Nikole Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera.

ЈОКИЋ НУДИ МНОГО ВИШЕ ОД ШЕЈА Бишви НБА ас јасно ставио до знања ко је бољи кошаркаш

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Govoreći u podkastu „Hupin en Holerin“, Vilijams je jasno stavio do znanja da veću vrednost u igri vidi u Jokiću. Prema njegovom mišljenju, srpski centar može da pruži mnogo više na parketu, iako je Šej igrač koji ima posebnu sposobnost da preuzme odgovornost i sam rešava utakmice.

Vilijams je naglasio da kod Gildžes-Aleksandera postoji izražena potreba za postizanjem poena, dok Jokić košarku posmatra iz šire perspektive. Kako je objasnio, Jokić može da bude podjednako zadovoljan i kada postigne veliki broj poena i kada se ne istakne kao strelac, sve dok njegova ekipa funkcioniše.

Bivši NBA igrač napravio je paralelu sa čuvenim debatama o Majklu Džordanu i Lebronu Džejmsu, ističući da Šej ima kvalitet da "završi posao", ali da Jokić nudi mnogo više aspekata igre.

Poređenje njih dvojice je uvek zanimljivo i tera na debatu i treba polako spremiti nove argumente jer smo sve bliži startu NBA lige koja počinje 20. oktobra.

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