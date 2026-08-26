NOVI NEJMAR STIŽE U ENGLESKU! Siti plaća 40 miliona za talentovanog Brazilca
VELIKI talenat Palmeirasa, dvadesetdvogodišnji Alan seli se na "Etihad" u transferu vrednom 40 miliona evra, prenosi Fabricio Romano.
Siti je u smiraj prelaznog roka odlučio da dodatno pojača ekipu za pohod na nove trofeje, a pored Enca Ferandeza koji je velika želja trenera Enca Mareske, zagrizli su i za Alana koji sutradan dolazi u Englesku da odradi medicinske preglede kako bi kompletirao transfer.
Brazilac je na sebe privukao pažnju odličnim igrama u dresu Palmeirasa gde se posebno istakao kreativnošću i osećaju za igru, kao i sjajnoj tehnici koja ga krasi.
Prirodno igra na poziciji desnog krila, ali može biti i "desetka" ako to zatreba.
"Građani" su prepoznali taj talenat i dogovorili su se sa Palmeirasom za transfer koji će iznositi 40 miliona evra.
Siti je premijerligašku sezonu otvorio preokretom protiv Bornmuta (2:1), ali pre toga je ubedljivo poražen od Arsnelala u Komjuniti šildu (0:3) i jasno je upravi sa "Etihada" da su pojačanja preko potrebna kako bi konkurencija u timu bila veća i kako bi Mareska imao veliki broj kvalitetnih igrača na raspolaganju.
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