NOVI NEJMAR STIŽE U ENGLESKU! Siti plaća 40 miliona za talentovanog Brazilca

VELIKI talenat Palmeirasa, dvadesetdvogodišnji Alan seli se na "Etihad" u transferu vrednom 40 miliona evra, prenosi Fabricio Romano.

Ronaldo Barreto / imago sportfotodienst / Profimedia

Siti je u smiraj prelaznog roka odlučio da dodatno pojača ekipu za pohod na nove trofeje, a pored Enca Ferandeza koji je velika želja trenera Enca Mareske, zagrizli su i za Alana koji sutradan dolazi u Englesku da odradi medicinske preglede kako bi kompletirao transfer.

🔵⚪️🇧🇷 Understand Manchester City new signing Allan will fly to England on Thursday, tomorrow.



22 year old winger to meet Palmeiras squad and staff today, say goodbye and then on his way to complete #MCFC €40m move. pic.twitter.com/mM9mLbjhIM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026

Brazilac je na sebe privukao pažnju odličnim igrama u dresu Palmeirasa gde se posebno istakao kreativnošću i osećaju za igru, kao i sjajnoj tehnici koja ga krasi.

Prirodno igra na poziciji desnog krila, ali može biti i "desetka" ako to zatreba.

"Građani" su prepoznali taj talenat i dogovorili su se sa Palmeirasom za transfer koji će iznositi 40 miliona evra.

Siti je premijerligašku sezonu otvorio preokretom protiv Bornmuta (2:1), ali pre toga je ubedljivo poražen od Arsnelala u Komjuniti šildu (0:3) i jasno je upravi sa "Etihada" da su pojačanja preko potrebna kako bi konkurencija u timu bila veća i kako bi Mareska imao veliki broj kvalitetnih igrača na raspolaganju.