Fudbal

NOVI NEJMAR STIŽE U ENGLESKU! Siti plaća 40 miliona za talentovanog Brazilca

Vukašin Miljković

26. 08. 2026. u 12:24

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VELIKI talenat Palmeirasa, dvadesetdvogodišnji Alan seli se na "Etihad" u transferu vrednom 40 miliona evra, prenosi Fabricio Romano.

НОВИ НЕЈМАР СТИЖЕ У ЕНГЛЕСКУ! Сити плаћа 40 милиона за талентованог Бразилца

Ronaldo Barreto / imago sportfotodienst / Profimedia

Siti je u smiraj prelaznog roka odlučio da dodatno pojača ekipu za pohod na nove trofeje, a pored Enca Ferandeza koji je velika želja trenera Enca Mareske, zagrizli su i za Alana koji sutradan dolazi u Englesku da odradi medicinske preglede kako bi kompletirao transfer.

Brazilac je na sebe privukao pažnju odličnim igrama u dresu Palmeirasa gde se posebno istakao kreativnošću i osećaju za igru, kao i sjajnoj tehnici koja ga krasi.

Prirodno igra na poziciji desnog krila, ali može biti i "desetka" ako to zatreba.

"Građani" su prepoznali taj talenat i dogovorili su se sa Palmeirasom za transfer koji će iznositi 40 miliona evra.

Siti je premijerligašku sezonu otvorio preokretom protiv Bornmuta (2:1), ali pre toga je ubedljivo poražen od Arsnelala u Komjuniti šildu (0:3) i jasno je upravi sa "Etihada" da su pojačanja preko potrebna kako bi konkurencija u timu bila veća i kako bi Mareska imao veliki broj kvalitetnih igrača na raspolaganju.

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