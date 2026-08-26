Srpski reprezentativac menja sredinu u transferu vrednom šest miliona dolara

Fudbalski klub Sijetl Saunders saopštio je da je potpisao ugovor sa dosadašnjim igračem Sporting Kanzas Sitija, Dejanom Joveljićem.

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U saopštenju se navodi da je srpski fudbaler sa Sijetlom potpisao ugovor do juna 2030. uz mogućnost produženja saradnje za još godinu dana.

Klub iz Sijetla je za ovaj transfer izdvojio šest miliona dolara. Srpski fudbaler će u novom klubu da nosi dres sa brojem devet.

Joveljić (27) je pre Sportinga u MLS ligi igrao za Los Anđeles Galaksi.

Srpski fudbaler je pre dolaska u MLS ligu igrao za Volfsberger, Anderleht, Ajntraht Frankfurt i Crvenu zvezdu.

Za reprezentaciju Srbije postigao je dva gola na devet utakmica.