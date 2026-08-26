Fudbal

Zvezda otputovala u Češku, Rijera poveo 23 igrača

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26. 08. 2026. u 11:58

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Prvotimci Crvene zvezde će u četvrtak od 19 časova odigrati revanš meč plej-ofa za plasman u Ligu Evrope, a šef stručnog štaba Albert Rijera je na put poveo 23 igrača.

Звезда отпутовала у Чешку, Ријера повео 23 играча

Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zvezda brani tri gola razlike u Plzenju, izgledala je odlično na prvom susretu, ujedno i debiju Alberta Rijere na klupi i dominanto je slavila pred svojim navijačima (3:0).

Nakon toga je bila još ubeljivija protiv Čukaričkog u domaćem prvenstvu, 4:0, iako je Rijera promešao karte i igrao maltene sa čitavom rezervnom postavom na tom susretu.

Španac je definitivno podigao ekipu, Zvezda ide uzlaznom putanjom i bilo bi pravo čudo da ne prođe dalje, ali Rijera poziva na oprez i želi da njegovi igrači igraju kao da je 0:0.

U Plzenj je poveo sledeća 23 igrača.

Mateus, Ivan Guteša, Savo Radanović, Rodrigao, Derik Lukasen, Miloš Veljković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Matej Strika, Matej Gaštarov, Rade Krunić, Mahmudu Bađo, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Mo Čam, Osman Bukari, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai, Džej Enem, Marko Arnautović.

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