VUKOTIĆ VERUJE U PREOKRET: "Partizan nikada ne sme da bude otpisan"

JEDAN od najboljih igrača Partizana izneo je svoja očekivanja pred meč sa Hetafeom koji se igra u četvrtak od 21.00.

Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia

Kratko je trajala pres konferencija Partizana uoči revanša protiv Hetafe u kojem juri dva gola zaostatka.

Pored Saše Ilića koji je pričao veći deo konferencija, novinarima se obratio i Milan Vukotić.

- Očekuje nas teška utakmica, imaju dva gola prednosti, igraće u defanzivnom bloku, ali nemamo šta da izgubimo. Igramo pred punim stadionom, motiva nam ne manjka - istakao je Vukotić.

Zatim je podsetio je i na meč sa AEK-om prošle sezone kada je publika na stadionu nosila crno-bele i napomenuo da Partizan nikada ne sme biti otpisan.

- Znate i sami kako je bilo prošle godine protjv AEK-a tamo. Kako smo tamo izgledali, a onda kako smo izgledali u Beogradu. Partizan nikada ne treba da bude otpisan, mi svi verujemo u sebe, sa podrškom možemo doći do rezultata koji želimo - otpimtistač je za kraj bio vezista parnog valjka.

Da Partizan ne izgleda dobro svi znaju, nalazi se u veoma teškoj situaciji, ali navijači su odlučili da veruju Saši Iliću i njegovom timu, napuniće stadion do poslednjeg mesta, optimizam raste kako smo bliži utakmici i mogli bi biti svedoci još jedne magične noći u Humskoj.