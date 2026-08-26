Fudbal

VUKOTIĆ VERUJE U PREOKRET: "Partizan nikada ne sme da bude otpisan"

В.М.

26. 08. 2026. u 11:49

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JEDAN od najboljih igrača Partizana izneo je svoja očekivanja pred meč sa Hetafeom koji se igra u četvrtak od 21.00.

ВУКОТИЋ ВЕРУЈЕ У ПРЕОКРЕТ: Партизан никада не сме да буде отписан

Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia

Kratko je trajala pres konferencija Partizana uoči revanša protiv Hetafe u kojem juri dva gola zaostatka.

Pored Saše Ilića koji je pričao veći deo konferencija, novinarima se obratio i Milan Vukotić.

Očekuje nas teška utakmica, imaju dva gola prednosti, igraće u defanzivnom bloku, ali nemamo šta da izgubimo. Igramo pred punim stadionom, motiva nam ne manjka - istakao je Vukotić.

Zatim je podsetio je i na meč sa AEK-om prošle sezone kada je publika na stadionu nosila crno-bele i napomenuo da Partizan nikada ne sme biti otpisan.

- Znate i sami kako je bilo prošle godine protjv AEK-a tamo. Kako smo tamo izgledali, a onda kako smo izgledali u Beogradu. Partizan nikada ne treba da bude otpisan, mi svi verujemo u sebe, sa podrškom možemo doći do rezultata koji želimo - otpimtistač je za kraj bio vezista parnog valjka.

Da Partizan ne izgleda dobro svi znaju, nalazi se u veoma teškoj situaciji, ali navijači su odlučili da veruju Saši Iliću i njegovom timu, napuniće stadion do poslednjeg mesta, optimizam raste kako smo bliži utakmici i mogli bi biti svedoci još jedne magične noći u Humskoj.

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