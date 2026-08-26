POSEBAN TRIK ZA MASLINE: Evo kako da prežive zimu i ko se dosetio cake da ih zaštiti od mraza

U PROKUPAČKOM selu Gojinovac, poznatom po kvalitetnom grožđu i vinu, počeli su da gaje i biljke karakteristične za neka druga podneblja.

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Na plodnim brežuljcima u ataru sela Gojinovca, nepregledni špaliri vinove loze, vodećih domaćih i stranih sorti, koje, zahvaljujući povoljnim agroekološkim uslovima i stručnom radu, iz godine u godinu, donose bogat rod. Između vinograda i obližnje vinarije, pak, stabla maslina, koje, prve privuku pažnju, sve brojnih posetilaca.

- Iz Španije smo uvezli masline 2014. godine, danas one uspešno ovde obitavaju i traže još društva, tako da ćemo verovatno da proširimo kapacitete. Trenutno imamo osam maslina, najstarija je negde oko 500 godina, a ostale datiraju od pre 150 do 300 godina - kaže Marko Jakšić iz vinarije u Gojinovcu.

Domaćini kažu da masline nisu zahtevne za gajenje i da, uz primenu određenih agrotehničnih mera i zaštitu tokom zime, donose solidan rod, koji je ove godine izostao, zbog nepovoljnih vremenskih prilika.

- Prošle godine smo imali jednu zavidnu kilažu, ali ove godine je, zbog mraza tokom maja, nešto manji rod - naglašava Jakšić.

Tokom zime poseban tretman

Ovde ističu da, iako i naša klima sve više poprima odlike mediteranske, gde su masline i najzastupljenije, ništa ne prepuštaju slučaju tokom zime.

Njihove biljke, kažu, tada imaju poseban tretman.

- Napravili smo od pleksiglasa kućice da ih zaštitimo i unutra stavimo grejalice, koje održavaju temperaturu oko nule i to je idealno za nju. Nema potrebe da bude toplije, a ni hladnije i ona tako opstane - pojašnjava Miroslav Ristić iz vinarije u Gojinovcu.

U Gojinovcu, s obzirom na nameru sadnje novih biljaka maslina, ipak ne najavljuju, uz grožđe i vino, neki novi proizvod od ovog koštičavog sredozemnog voća koje će i dalje ostati samo ukras celog prostora.

- Za sada se držimo vina, a što se tiče maslina, proširićemo zasade - kaže Ristić.

(Kamatica)