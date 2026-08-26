SRBI U FINALU: Martin Mačković i Nikolaj Pimenović u dubl skulu boriće se u petak za medalju na Svetskom prvenstvu
JOŠ jedan zaveslaj do pobedničkog postolja. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u finale dubl skula na SP u veslanju u Amsterdamu. Evropski prvaci i svetski vicešampioni su u svojoj polufinalnoj grupi zauzeli drugo mesto, u drugoj polovini staze pretekli su ih Holanđani Tvelar i Van Dorp.
Naši će se za medalju boriti u petak (17.15), a rivali su im osim Holanđana i posade iz Velike Britanije, Belgije, Češke i Španije. Čuvena braća Sinković (Hrvatska) nisu se plasirali u finale.
U skifu je Jovana Arsić je izborila četvrtfinale, pošto je u svojoj kvalifikacionoj grupi bila druga. Četvrtfinale je u petak, polufinale u subotu, a finale u nedelju.
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