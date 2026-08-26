ZALET ZA NOKAUT FAZU: Odbojkašice sutra u poslednjem kolu grupe B EP u Brnu igraju sa Ukrajinom

JOŠ jedan duel i tačka na prvu fazu. Odbojkašice sutra (16.00) u poslednjem kolu grupe B Evropskog prvenstva u Brnu igraju sa Ukrajinkom odlučne da prvi deo šampionata završe na pravi način. Maja Ognjenović i drugarice večeras (19.00) sastaju se sa Grčkom.

Foto Nikola Skenderija

Naše dame su i danas aposlutne favortkinje. Dosada ih Ukrajinke nijednom nisu ozbiljnije ugrozile. Ali, to normalno ne znači da će naše devojke da igraju sa pola gasa. Pružiće svoj maksimum, jer forma mora da se podigne pred utakmice noakut faze, gde više nema popravnog. A i Ukrajina, bez obzira na trenutnu formu, nikako nije za potcenjivanje.

Ukoliko večeras protiv Grkinja ostavre očekivanu pobedu i matematčki overile prvo mesto, onda je za očekivati da selektor Zoran Terzić razigra i igračice, koja su češće bile na klupi nego na terenu. U svakom slučaju igra za eliminacione mečeve gradi se i protiv slabijih ekipa. Uostalom, Ukrajinkama je važno da izbore osminufinala i nema sumnje da će da učiniti sve da iznenade naše devojke. Dosada su ostvarile jednu pobedu uz tri poraza, tako da su bliže povratku kući, nego ostanku u Brnu, gde bi se za ulazak u četvrtfinale borile se najboljom selekcijom grupe D.

Kako se naša grupa ukršta sa grupom D, normalno je da se prate zbivanja u Geteborgu. Tamo dominiraju Italija i Francuska, koje su juče odlučivale o pobedniku grupe. Ali, zato je žestoka borba za četvrto mesto, jer je domaćin, Švedska posle velikog preokreta protiv Hrvatske, gde je 0:2 pretvorila u 3:2 osigurala treću poziciju.

A duel Šveđanki i Hrvatica ući će u anale. Ne zbog velikog preokreta domaće selekcije, koliko zbog impresivne partije Izabele Hak. Čudesna korektora donele je svojoj ekipi 52 poena! Od toga 47 iz napada uz dva bloka i tri asa. Naročito je odigrala fantastično u taj-brejku, u kojem je svojoj ekipi donela 14 poena. Magična smečerka imala je i odličan procenat napada od 57 posto uspešnosti. Hrvaticama nije pomogla ni sjajna Samanta Fabris sa 33 poena.

- Lepo je kada mogu da pomognem ekipi da pobedi, ali obaranje rekorda zaista nije bio moj cilj. Hrvatska je vodila sa 15:14, imale su još neko vreme prednost, ali smo uspele da preokrenemo - naglasila je za CEV posle utakmice izvanredna Izabela Hak.

Koja će selekcija osvojiti četvrto mesto najverovatnije će se znati posle današnjeg (16.00) duela Hrvatske i Crne Gore. Crnogorke su sinoć igrale sa Slovačkom i između tih selekcija valja tražiti selekciju koja je najverovatnije na megdan Srpkinjama.