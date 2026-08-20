POMETNJA U VRHU IZRAELA! Ministri besni zbog odluke suda: U vojsci nema mesta civilnoj radio-stanici sa političkim sadržajem
MINISTAR odbrane Izraela Izrael Kac oštro je kritikovao odluku Visokog suda pravde kojom je poništena odluka vlade o gašenju izraelskog Vojnog radija.
Kac je optužio sud da je „sopstvenu procenu stavio iznad odluke demokratski izabranih ministara vlade“, koji su jednoglasno smatrali da u vojsci nema mesta civilnoj radio-stanici sa političkim sadržajem, preneo je Tajms of Izrael.
Ministar odbrane poručio je da će vlada ponovo pokrenuti pitanje gašenja stanice „kada pobedimo“ na predstojećim nacionalnim izborima.
Odluku suda oštro su kritikovali i drugi predstavnici vladajuće koalicije, posebno oni koji su predvodili napore za ograničavanje ovlašćenja Visokog suda da poništava odluke vlade.
Ministar komunikacija Šlomo Karhi pozvao je vladu da jednostavno ignoriše odluku suda i da „naloži ministru odbrane da je odmah sprovede“, odnosno da ugasi Radio vojske.
Ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir optužio je Visoki sud da „izvodi puč protiv demokratije i demokratski izabranoj vladi oduzima njena zakonska ovlašćenja“.
Ben Gvir je poručio da je uslov njegove stranke Ocma Jehudit za ulazak u narednu vladajuću koaliciju „donošenje potpune reforme pravosuđa“, kojom bi bio uspostavljen ustavni sud iznad Visokog suda.
(Politika onlajn)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
KAC: Želimo da napadnemo iranska energetska postrojenja - SAD ne odobravaju
28. 07. 2026. u 16:12
BLISKI ISTOK NA IVICI NOVE ESKALACIJE: Izrael najavio širenje vojnih operacija
26. 07. 2026. u 16:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)