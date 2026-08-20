POMETNJA U VRHU IZRAELA! Ministri besni zbog odluke suda: U vojsci nema mesta civilnoj radio-stanici sa političkim sadržajem

MINISTAR odbrane Izraela Izrael Kac oštro je kritikovao odluku Visokog suda pravde kojom je poništena odluka vlade o gašenju izraelskog Vojnog radija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Kac je optužio sud da je „sopstvenu procenu stavio iznad odluke demokratski izabranih ministara vlade“, koji su jednoglasno smatrali da u vojsci nema mesta civilnoj radio-stanici sa političkim sadržajem, preneo je Tajms of Izrael.

Ministar odbrane poručio je da će vlada ponovo pokrenuti pitanje gašenja stanice „kada pobedimo“ na predstojećim nacionalnim izborima.

Odluku suda oštro su kritikovali i drugi predstavnici vladajuće koalicije, posebno oni koji su predvodili napore za ograničavanje ovlašćenja Visokog suda da poništava odluke vlade.

Ministar komunikacija Šlomo Karhi pozvao je vladu da jednostavno ignoriše odluku suda i da „naloži ministru odbrane da je odmah sprovede“, odnosno da ugasi Radio vojske.

Ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir optužio je Visoki sud da „izvodi puč protiv demokratije i demokratski izabranoj vladi oduzima njena zakonska ovlašćenja“.

Ben Gvir je poručio da je uslov njegove stranke Ocma Jehudit za ulazak u narednu vladajuću koaliciju „donošenje potpune reforme pravosuđa“, kojom bi bio uspostavljen ustavni sud iznad Visokog suda.

(Politika onlajn)

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