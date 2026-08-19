VRATIO SE U ABA LIGU: Sa Zvezdom osvojio titulu, a sada oblači crno-beli dres
Srpskoj javnosti Smart je dobro poznat iz drugog dela sezone 2023/24, kada je sa Crvenom zvezdom osvojio titulu šampiona ABA lige.
U regionalnom takmičenju je prosečno beležio 11 poena po utakmici, dok je u Evroligi imao učinak od 7,2 poena.
Pre dolaska u Evropu, Smart je karijeru gradio u SAD, uglavnom između NBA i Razvojne lige. Iako nije draftovan 2021. godine, zabeležio je 18 nastupa u najjačoj ligi sveta za Milvoki, Majami i Filadelfiju.
Značajno veći trag ostavio je u Razvojnoj ligi, gde je važio za jednog od najefikasnijih poentera. Neposredno pre dolaska u Zvezdu, za ekipu Delavera je prosečno postizao preko 20 poena po meču.
Nakon odlaska iz Beograda, igrao je ponovo u Razvojnoj ligi, ali i u Kanadi, gde je bio najbolji strelac šampionata.
Njegov potencijal bio je uočljiv još od srednjoškolskih dana, kada je smatran za jednog od najvećih talenata u generaciji. Tri puta je proglašen za najboljeg igrača Luizijane, nakon čega je tri sezone nastupao za prestižni univerzitet Luizijana Stejt.
Smart ima i iskustvo igranja za reprezentaciju SAD, sa kojom je osvajao zlatne medalje u mlađim kategorijama. Nastupao je i za seniorski tim u Fibinim kvalifikacionim prozorima.
Kluž je pre nekoliko dana predstavio i Luku Ilješa, talentovanog Rumuna koji se u domovinu vratio kao pozajmljeni košarkaš Partizana. On je od 2021. bio član mlađih kategorija crno-belih.
U novoj sezoni ABA lige Kluž će se takmičiti u grupi B sa Partizanom, Megom, Spartakom iz Subotice, Bosnom, Dubaijem, Ilirijom iz Ljubljane, Studentskim centrom, Zadrom i ekipom Beča.
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