OVO SE SA NESTRPLJENJEM ČEKALO! Danas je važan dan za Nikolu Jokića i ostale Srbe u NBA ligi

DANAS je taj dan!

FOTO: Tanjug/AP

Zvanično je počelo glasanje za Ol-star utakmicu NBA lige za 2026. godinu, a ljubitelji košarke imaće priliku da do 14. januara daju svoj doprinos izboru najvećih zvezda najjače lige sveta. Nakon tog datuma biće napravljen presek i biće poznata imena košarkaša sa najvećim brojem glasova, ravnomerno raspoređenih iz Istočne i Zapadne konferencije.

Najveći uticaj u izboru imaju glasovi publike, koji čine čak 50 odsto ukupnog učinka. Preostala polovina podeljena je između predstavnika medija i aktivnih NBA košarkaša. Format Ol-stara ostaje nepromenjen - nastupiće tri ekipe sa po osam igrača, a sistem predviđa 16 američkih košarkaša i osam internacionalaca.

Među igračima iz ostatka sveta gotovo sigurno će se ponovo naći Nikola Jokić, koji igra još jednu dominantnu sezonu u dresu Denver Nagetsa i trenutno važi za glavnog favorita u MVP trci. Svoje mesto u elitnom društvu očekuje i Luka Dončić, koji u ovom trenutku predvodi ligu po broju postignutih poena.

Kada je reč o ostalim srpskim košarkašima, glasati se može i za Bogdana Bogdanovića, Tristana Vukčevića i Nikolu Jovića. Iako realno imaju manje šanse da se nađu među izabranima i do sada nisu bili nosioci Ol-star spektakla, podrška navijača svakako im može značiti.

OVDE možete glasati

