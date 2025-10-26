"OVO NIJE KLASIČAN KLUB" Trener KK Dubaija o tome kako će postati "redovni član Evrolige", ali i šta je muka živa
TRENER Dubaija Jurica Golemac govorio je o ulasku svog tima u Evroligu i ABA ligu.
On je za "Jurohups" govorio o dugoročnom načinu na koji klub iz Emirata planira da postane stalni član Evrolige.
- Najvažnije je da ovaj klub razmišlja dugoročno. Nisu kao klasičan klub za koji svi misle da će doći, potrošiti novac i pokušati odmah da pobedi, rekao je Golemac i dodao:
- Ovde se sve vrti oko izgradnje kulture, tima, znanja, stvaranja baze navijača – što je za nas veoma važno – kako bismo se povezali sa košarkaškom zajednicom, približili im se kroz igru i postali redovan član Evrolige.
Dubai je potpisao sporazum sa Evroligom koji garantuje trogodišnju licencu, nakon što je debitantsku sezonu 2024/25 proveo u ABA ligi i domogao se polufinala.
- Po mom mišljenju, potrebno je biti spreman da se tržište proširi: da se otvori prema ljudima koji žele da budu deo toga. Naporna putovanja na gostovanje su veliki izazov. Nema vremena za trening, stalno ste pod pritiskom i nema mnogo prostora da se vratite unazad. Morate gledati samo napred.
Dubai nakon šest mečeva u Evroligi ima skor od po tri pobede i poraza. Tim iz Emirata ima maksimalan skor nakon tri meča u grupi A ABA lige.
Golemac i njegov tim naredni meč igraju u nedelju od 13 časova, kada gostuju Krki.
