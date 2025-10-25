SPARTAK SJAJAN U ABA LIGI: Subotičani bez greške, pobedili i Zadar

KOŠARKAŠI Spartaka iz Subotice pobedili su večeras u gostima Zadar rezultatom 85:70 u meču četvrtog kola grupe B ABA lige.

FOTO: KK Zadar/Zvonko Kucelin/ABA liga

Izabranici Vladimira Jovanović su sjajno otvorili sezonu u regionalnom takmičenju, pošto još uvek ne znaju za poraz.

Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Danilo Nikolić sa 17 poena i 10 skokova. Ševon Tompson je postigao 15 poena, a Olivije Hanlan 13.

U redovima Zadra istakao se Lovro Mazalin sa 22 poena, pratio ga je Marko Ramljak koji je ubacio 12.

Spartak je vodeći na tabeli grupe B sa maksimalnim učinkom od tri pobede, dok je klub iz Hrvatske na osmom mestu sa učinkom 1-3.

Ekipa iz Subotice će u sledećem kolu dočekati Crvenu zvezdu, a Zadar će igrati protiv Budućnosti u Podgorici.

