SPARTAK SJAJAN U ABA LIGI: Subotičani bez greške, pobedili i Zadar
KOŠARKAŠI Spartaka iz Subotice pobedili su večeras u gostima Zadar rezultatom 85:70 u meču četvrtog kola grupe B ABA lige.
Izabranici Vladimira Jovanović su sjajno otvorili sezonu u regionalnom takmičenju, pošto još uvek ne znaju za poraz.
Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Danilo Nikolić sa 17 poena i 10 skokova. Ševon Tompson je postigao 15 poena, a Olivije Hanlan 13.
U redovima Zadra istakao se Lovro Mazalin sa 22 poena, pratio ga je Marko Ramljak koji je ubacio 12.
Spartak je vodeći na tabeli grupe B sa maksimalnim učinkom od tri pobede, dok je klub iz Hrvatske na osmom mestu sa učinkom 1-3.
Ekipa iz Subotice će u sledećem kolu dočekati Crvenu zvezdu, a Zadar će igrati protiv Budućnosti u Podgorici.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
OVO SU ZVEZDAŠI ČEKALI: Džered Batler stigao u Beograd (VIDEO)
25. 10. 2025. u 16:54
SKANDAL U LIGI EVROPE: Ovo će uticati i na Crvenu zvezdu
25. 10. 2025. u 13:14
ZVEZDA SE OGLASILA! Poznato u kakvom stanju je Marko Arnautović
25. 10. 2025. u 14:54
ZVEZDAŠI, RADUJTE SE: Katai završava karijeru u crveno-belom dresu
25. 10. 2025. u 15:43
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)