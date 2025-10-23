ZVEZDA GAZI U EVROLIGI: Crveno-beli razbili Baskoniju i nastavili seriju pobeda

CRVENA zvezda je nastavila sa sjajnim igrama u Evroligi. Crveno-beli su u 6. kolu ubedljivo savladali Baskoniju sa 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14) i ostavili su je na nuli.

FOTO: Ata images

Ovo je klubu sa Malog Kalemegdana bio četvrti vezani trijumf u najelitnijem košarkaškom takmičenju, dok tim iz Vitorije i dalje ne zna za pobedu i to mu je najlošiji start u ovom nadmetanju od kako se igra po ligaškom sistemu.

Domaćin je odlično otvorio utakmicu i ekspresno je došao do +8 - 15:7. Ipak, gosti su krenuli da pogađaju i već do kraja prvog kvartala uspeli da smanje na poen zaostatka - 21:20.

U drugoj četvrtini je Baskonija počela da pogađa i šuteve za tri poena, prednjačio je u tom parametru Timoti Luvavu-Kabaro sa tri pogotka, pa su gosti na odmor otišli +3 - 40:43.

Nije bila Zvezda u prvom poluvremenu bila energična kao u prethodna tri meča, ali u drugom je podsetila sve kakvu odbranu može da igra. Zgromili su crveno-rivala u trećem kvartalu (32:15), profunkcionisao je i napad, pa je nakon 30 minuta igre na semaforu stajalo 72:58.

Crveno-beli su ostali na istom kursu i u četvrtom periodu, održali su veliku prednost i na kraju upisali ubedljiv trijumf.

Kakvu su odbrani u drugom poluvremenu igrali izabranici Saše Obradovića najbolje pokazuje činjenica da je Baskonija postigla samo 29 poena.

Još jednu odličnu utakmicu za tim iz Beograda odigrali su Džordan Nvora i Kodi Miler Mekintajer. Treba pomenuti i Nikolu Kalinića (12 poena) koji je opet radio sve na terenu.

Ne sme se zaboraviti ni partija Donatasa Moteijunasa. Litvanac iako ima 35 godina igra sa velikom energijom, baca se za svaku loptu i jedan je od najzaslužnijih za odličnu predstavu u trećem periodu.

Najefikasniji kod pobednika bio je Kodi Miler Mekintajer sa 20 poena, pratio ga je Džordan Nvora sa 19. Na drugoj strani najviše se istakao Timoti Luvavu-Kabaro sa 24, dok je Hamidu Dijalo brojao do 12.

Crvena zvezda je nakon ovog trijumfa na učinku 4-2, dok je Baskonija na 0-6.

Crvena zvezda - Baskonija 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14)

Dvorana: "Beogradska arena". Gledalaca: oko 20.000. Sudije: Robert Lotermozer (Nemačka), Olegs Latiševs (Letonija), Stiv Bitner (Nemačka).

Crvena zvezda: Miler Mekintajer 20, Plavšić, Miljenović 3, Davidovac 2, Kalinić 12, Dobrić 4, Izundu, Moteijunas 8, Nvora 19, Odželej, Moneke 12, Jago 10.

Baskonija: Dijakite, Simons 7, Noel 9, Viljar, Dijalo 12, Kuruc 2, Sedekerskis 2, Luvavu-Kabaro 24, Spanjolo 2, Diop 7, Friš 2, Joksimović 5.

Četvrta četvrtina: Crvena zvezda - Baskonija 90:72

40' - Kraj utakmice!

39' - Dobro je ispalo za Zvezdu i sve je na kraju završio zakucavanjem Moneke.

38' - Ušao je u igru Miljenović i sjajno je pogodio posle prodora. Diop je pogodio i to nakon što je Moneke dirao obruč.

36' - Trojku je pogodio Luvavu. Vratio je Miler Mekintajer. Ovo je njegov 20 poen.

35' - Faul u napadu napravio je Nvora kome je to bio drugi faul. Sjajan potez Jaga Dos Santosa i poeni foluterom.

33' - Sjajno je Nvora uposlio Kalinića koji je pogodio flouter. Provukao se Simons i poentirao je pored Odželeja. Odlična akcija domaćih iz auta. Kalinić je proigrao Miler Mekintajera koji je poentirao pod faulom Luvavua. Ovoga puta je plejmejker crveno-belih pogodio sa crte.

FOTO: Ata images

31' - Poslednji kvartal je počeo poenima gostiju. Pre toga je Donatas Moteijunas promašio šut.

Treća četvrtina: Crvena zvezda - Baskonija 72:58

30' - Jago je drugi put pogodio šut van linije 6,75. Rastrčala se Zvezda i morao je Noel faulom da zaustavi Miler Mekintajera. Polovičan sa crte bio je reprezentativac Bugarske.

29' - Težak šut je pogodio Luvavu. Ne predaje se Baskonija, što je i očekivano. Jago je iskoristio to što je rival u bonusu i iznudio je dva slobodna bacanja. Brazilac je bio precizan oba puta.

27' - Siguran sa crte bio je Moneke i Zvezda prvi put ima dvocifrenu prednost. Džordan Nvora je prvi u kontri i poentirao je pod faulom Dijaloa kome je to četvrta lična greška. Promašio je dodatno bacanje. Na drugoj strani lako je poentirao Luvavu.

26' - Precizan van linije 6,75 bio je Miler Mekintajer i to je njegov treći pogodak sa distance. Odmah je tajm-aut zatražio Paolo Galbijati.

25' - Uspeo je Moteijunas da poentira iz situacije dva na dva sa Miler Mekintajerom. Kuruc je na drugoj strani poentirao na obruču. Probio je Miler Mekintajer i uspeo je da iznese loptu.

24' - Prvi put ove sezone zaigrao je kapiten Zvezde Ognjen Dobrić. On se u utakmicu uveo poenima sa linije penala. Siguran sa crte bio je i Moteijunas.

FOTO: Ata images

23' - Nvora pogađa još jednu trojku. U neverovatnoj formi je ovaj košarkaš crveno-belih. Noel je uz dosta sreće vratio trojku.

22' - Gost dobro otvara treći kvartal. Dijalo je ukrao loptu Nvori i lako poentirao u kontri. Moneke je bio siguran sa linije penala.

Druga četvrtina: Crvena zvezda - Baskonija 40:43

Nije Saša Obradović bio zadovoljan igrom u prvom poluvremenu.

- Igrali smo kao da nemamo nikakav plan u prvom poluvremenu, kao da ćemo sve da rešimo u par napada. Nikog ne možemo da pobedimo ovakvom igrom! Moramo bolje da organizujemo napade, ali moramo i bolje u odbrani. Dvaput smo završili četvrtine a da nismo izašli iz bonusa! - grmeo je Saša Obradović, Zvezdin trener, pred start 3. četvrtine.

Novra je odigrao sjajno prvo poluvreme. On je ostvario učinak od 13 poena, pet skokova i četiri asistencije.

- Moramo malo više da pričamo na terenu, moramo da podignemo komunikaciju i biće to sve dobro - rekao je Džordan Nvora po završetku poluvremena, a pred odlazak u svlačionicu.

20' - Nvora nije pogodio poslednji šut u prvom poluvremenu, pa tim iz Vitorije posle 20 minuta vodi sa 40:43.

20' - Uspela je nekako da profitira iz situacije koja je delovalo da će loše da se završi za domaće. Moneke je lako poentirao na obruču. Zatražio je tajm-aut Galbijati.

19' - Probio je Nvora i došao do novih poena. Nova trojka za Luvavua, treća na ovoj utakmici.

18' - Sam je ostao u ćošku Kalinić i uspeo je da pogodi. Uzvratio je istom merom Luvavu koji je na 10 poena. Na drugoj strani alej-up Nvora - Moneke.

17' - Ukrao je španski tim loptu i opet došao do lakih poena. Važnu trojku je na drugoj strani pogodio Nvora.

16' - Nova kontra gostiju i još lakih poena za Baskoniju. Morao je minut odmora da zatraži Saša Obradović.

15' - Dijalo je ostao u "ofsajdu" i lagano je zakucao. Kalinić je sebi napravio dobru poziciju i poentirao je.

14' - Ostao je sam Kobi Simons i pogodio je trojku. Dobro izdanje tima iz Vitorije u dosadašnjem toku utamice.

12' - Precizan van linije 6,75 bio je Jago Dos Santos. Potom je Miler Mekintajer ukrao loptu i lako poentirao. Tajm-aut je zatražio Paolo Galbijati.

11' - Druga četvrtina počinje trojkom Noela. Prvi put na utakmici vodi Baskonija. Izundu je promašio zicer na drugoj strani.

Prva četvrtina: Crvena zvezda - Baskonija 21:20

10' - Posle dužeg vremena poentirao je domaćin, tačnije nakon više od četiri minuta. Uradio je to Davidovac. Na drugoj strani Luvavu je pogodio trojku.

8' - Stefan Joksimović je upisao prve poene za Baskoniju. Veliki talenat je ovaj mladi slovenački reprezentativac.

7' - Uspeo je da probije Luvavu i uspeo je da poentira. Kalinić nije uspeo da poentira iz dobre pozicije.

6' - Deluje da će ovo biti utakmica Džordana Nvore. Izborio se najbolji strelac crveno-belih za dva bacanja i oba puta je bio siguran. Već je na osam poena.

5' - Kad god rival može da trči to i radi. Ovoga puta je poentirao Luvavu-Kabaro. Kalinić je bio precizan van linije 6,75.

4' - Još jedna trojka za Miler Mekintajera. Nastavio je tamo gde je stao u prošloj utakmici protiv madridskog Reala. Došla je lopta nekako do Diopa koje je lako poentirao. Na drugoj strani do lakih poena je došao Nvora.

3' - Dobra akcija domaćih i u strelce se upisao Moneke. Na drugoj strani sjajna alej-up kombinacija Viljar - Dijalo.

2' - Prvi šut van linije 6,75 pogodio je Miler Mekintajer. Lako je Noel pobegao odbrani Zvezde i lako je poentirao.

1' - Težak šut na isteku napada pogodio je Nvora koji igra sjajno od početka sezone. Dijalo nije poentirao iz dva pokušaja.

Crvena zvezda meč počinje u petorci: Kodi Miler Mekintajer, Džordan Nvora, Nikola Kalinić, Čima Moneke, Donatas Moteijunas. Baskonija duel kreće u sastavu: Markus Novel, Rafa Viljar, Hamidu Dijalo, Tadas Sedekerskis, Mamadi Dijakite.

Uoči meča:

Crveno-beli su se preporodili dolaskom Saše Obradovića na klupu. Igraju sa mnogo energije, a ovog četvrtka u Beograd dolazi ekipa koja još uvek ne zna za pobedu u Evroligi ove sezone.

Gledajući formu i tabelu sve je na strani kluba sa Malog Kalemegdana, no gosti sigurno žele da zaustave loš niz.

Zvezda i dalje ima dosta problema sa povredama, ali navijače je danas obradovala vest da je u klub došao Džered Batler iz NBA lige.

Takođe, muke oko tima ima i italijanski stručnjak na klupi tima iz Vitorije Paolo Galbijati. On ne može da računa na povređene - Markusa Hauarda i Trenta Foresta, kao i Luku Šamanića koji je napustio ekipu.

Crvena zvezda u ovaj meč ulazi sa učinkom 3-2, dok je Baskonija na 0-5.

