GOTOVO JE! Crvena zvezda završila mega pojačanje

Košarkaški klub Crvena zvezda ozvaničio je dolazak Džereda Batlera. Ta vest objavljena je na zvaničnim kanalima kluba.

- Bivši član Filadelfije i nekadašnji šampion NCAA sa Bejlorom, potpisao je u četvrtak u jutarnjim časovima ugovor sa Crvenom zvezdom, i donosi našem timu brojne kvalitete na pozicijama organizatora igre i beka šutera koje su trenutno oslabljene odsustvom brojnih igrača zbog povreda - navodi se na sajtu crveno-belih.

Zvezdaši, dobro jutro!



Tokom prethodne noći Džered Batler je potpisao ugovor sa crveno-belima i posle testova i medicinskih provera staviće se na raspolaganje treneru Saši

Obradoviću!



Dobro došao u crveno-belu porodicu!



Good morning, Crvena zvezda supporters!



Last night,… pic.twitter.com/iijesElL0o — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 23, 2025

Imao je 25-godišnji plejemjker koji je 2021. godine sa Bejlorom osvojio NCAA ligu nekoliko ponuda iz Evrope, ali je izabrao da karijeru nastavi na Malom Kalemegdanu.

Batler ima ozbiljan NBA staž, 25-godišnjak je bio 40. pik na draftu 2021. godine izabran od strane Nju Orleansa, a zatim je igrao za Oklahomu, Vašington i Filadelfiju.

Batler je visok 191 centimetar, važi za sjajnog poentera, ali mu nije strano ni da asistira. Ovo će mu biti prvi angažman u Evropi.

