GOTOVO JE! Crvena zvezda završila mega pojačanje
SVE je već poznato!
Košarkaški klub Crvena zvezda ozvaničio je dolazak Džereda Batlera. Ta vest objavljena je na zvaničnim kanalima kluba.
- Bivši član Filadelfije i nekadašnji šampion NCAA sa Bejlorom, potpisao je u četvrtak u jutarnjim časovima ugovor sa Crvenom zvezdom, i donosi našem timu brojne kvalitete na pozicijama organizatora igre i beka šutera koje su trenutno oslabljene odsustvom brojnih igrača zbog povreda - navodi se na sajtu crveno-belih.
Imao je 25-godišnji plejemjker koji je 2021. godine sa Bejlorom osvojio NCAA ligu nekoliko ponuda iz Evrope, ali je izabrao da karijeru nastavi na Malom Kalemegdanu.
Batler ima ozbiljan NBA staž, 25-godišnjak je bio 40. pik na draftu 2021. godine izabran od strane Nju Orleansa, a zatim je igrao za Oklahomu, Vašington i Filadelfiju.
Batler je visok 191 centimetar, važi za sjajnog poentera, ali mu nije strano ni da asistira. Ovo će mu biti prvi angažman u Evropi.
