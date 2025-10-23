Košarka

GOTOVO JE! Crvena zvezda završila mega pojačanje

Новости онлине

23. 10. 2025. u 08:46 >> 09:20

SVE je već poznato!

ГОТОВО ЈЕ! Црвена звезда завршила мега појачање

FOTO: M. Vukadinović

Košarkaški klub Crvena zvezda ozvaničio je dolazak Džereda Batlera. Ta vest objavljena je na zvaničnim kanalima kluba.

- Bivši član Filadelfije i nekadašnji šampion NCAA sa Bejlorom, potpisao je u četvrtak u jutarnjim časovima ugovor sa Crvenom zvezdom, i donosi našem timu brojne kvalitete na pozicijama organizatora igre i beka šutera koje su trenutno oslabljene odsustvom brojnih igrača zbog povreda - navodi se na sajtu crveno-belih.

Imao je 25-godišnji plejemjker koji je 2021. godine sa Bejlorom osvojio NCAA  ligu nekoliko ponuda iz Evrope, ali je izabrao da karijeru nastavi na Malom Kalemegdanu.

Foto: Profimedia

 

Batler ima ozbiljan NBA staž, 25-godišnjak je bio 40. pik na draftu 2021. godine izabran od strane Nju Orleansa, a zatim je igrao za Oklahomu, Vašington i Filadelfiju.

Batler je visok 191 centimetar, važi za sjajnog poentera, ali mu nije strano ni da asistira. Ovo će mu biti prvi angažman u Evropi.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 2

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal

EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal