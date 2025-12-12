FENEROV NIZ SE KONAČNO PREKIDA: "Kneževi" imaju jedan od najboljih rostera u Evropi
U 15. kolu Evrolige pratićemo okršaj Monaka i Fenerbahčea.
"Kneževi" imaj ozbiljan tim, popunjeni su na svakoj poziciji i sigurno imaju jedan od najjačih rostera u Evropi.
Nakon neprijatnog poraza od Crvene zvezde podigli su nivo igre, vezali su tri pobede na evrosceni.
Najpre su savladali Asvel na gostujućem terenu, a zatim i Anadolu Efes, odnosno Pariz na svom.
Sa druge strane, izabranici Šarunasa Jasikevičijusa imaju niz od deset pobeda za koji verujemo da će danas biti prekinut.
NAŠ TIP: Monako - Fenerbahče H1 -4,5 (kvota 1,65)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
MEGA IMA LOŠU SEZONU: Avdalovićevi puleni jure treću pobedu
12. 12. 2025. u 07:46
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
12. 12. 2025. u 07:47
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KALATES "POKOPAO" ŽELjKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!
Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas u Beogradu da misli da je ekipa spremna za duel sa Crvenom zvezdom i istakao da ovakve utakmice mogu da promene celu sezonu.
11. 12. 2025. u 15:00
PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ OTKRIO! Evo za šta ga je Peđa Mijatović "optužio", pomenuo i Željka Obradovića
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izašao je pred medije u Nišu, gde je je trenutno zbog otvaranja fabrike, a tokom obraćanja je kratko prešao i na sportski teren, i sarkastično odgovorio svim kritičarima koji u njemu vide krivca za sve loše što se dogodi.
11. 12. 2025. u 12:03
Komentari (0)