TIP ostali sportovi

FENEROV NIZ SE KONAČNO PREKIDA: "Kneževi" imaju jedan od najboljih rostera u Evropi

Marko Milosavljević

12. 12. 2025. u 09:05

U 15. kolu Evrolige pratićemo okršaj Monaka i Fenerbahčea.

ФЕНЕРОВ НИЗ СЕ КОНАЧНО ПРЕКИДА: Кнежеви имају један од најбољих ростера у Европи

FOTO: Profimedia

"Kneževi" imaj ozbiljan tim, popunjeni su na svakoj poziciji i sigurno imaju jedan od najjačih rostera u Evropi.

Nakon neprijatnog poraza od Crvene zvezde podigli su nivo igre, vezali su tri pobede na evrosceni.

Najpre su savladali Asvel na gostujućem terenu, a zatim i Anadolu Efes, odnosno Pariz na svom.

Sa druge strane, izabranici Šarunasa Jasikevičijusa imaju niz od deset pobeda za koji verujemo da će danas biti prekinut.

NAŠ TIP: Monako - Fenerbahče H1 -4,5 (kvota 1,65)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile delije (VIDEO)

ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)