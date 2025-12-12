FENEROV NIZ SE KONAČNO PREKIDA: "Kneževi" imaju jedan od najboljih rostera u Evropi

U 15. kolu Evrolige pratićemo okršaj Monaka i Fenerbahčea.

FOTO: Profimedia

"Kneževi" imaj ozbiljan tim, popunjeni su na svakoj poziciji i sigurno imaju jedan od najjačih rostera u Evropi.

Nakon neprijatnog poraza od Crvene zvezde podigli su nivo igre, vezali su tri pobede na evrosceni.

Najpre su savladali Asvel na gostujućem terenu, a zatim i Anadolu Efes, odnosno Pariz na svom.

Sa druge strane, izabranici Šarunasa Jasikevičijusa imaju niz od deset pobeda za koji verujemo da će danas biti prekinut.

NAŠ TIP: Monako - Fenerbahče H1 -4,5 (kvota 1,65)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA