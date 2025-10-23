PARTIZAN OSLABLJEN NA PARIZ: Crno-beli bez njih igraju važan meč Evrolige
PARTIZAN takmičenje u Evroligi nastavlja utakmicom protiv Pariza, ali znatno oslabljen dočekuje duel protiv francuskog kluba.
Trener crno-belih, Željko Obradović neće moći da računa na Karlika Džonsa koga čeka duga pauza nakon povrede koju je zadobio na utakmici protiv FMP-a, kao i na Šejka Miltona, a pod znakom pitanja je i Mika Murinen.
Nema sumnje da je ovo loše po šampiona ABA lige, posebno ako se zna da je reprezentativac Južnog Sudana jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač ekipe.
Podsetimo, utakmica Partizan - Pariz igra se u petak od 20.30 u "Bogradskoj areni".
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
23. 10. 2025. u 12:39
MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".
23. 10. 2025. u 07:00
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)