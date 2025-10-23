Košarka

PARTIZAN OSLABLJEN NA PARIZ: Crno-beli bez njih igraju važan meč Evrolige

Časlav Vuković

23. 10. 2025. u 15:35

PARTIZAN takmičenje u Evroligi nastavlja utakmicom protiv Pariza, ali znatno oslabljen dočekuje duel protiv francuskog kluba.

FOTO: N. Skenderija

Trener crno-belih, Željko Obradović neće moći da računa na Karlika Džonsa koga čeka duga pauza nakon povrede koju je zadobio na utakmici protiv FMP-a, kao i na Šejka Miltona, a pod znakom pitanja je i Mika Murinen.

Nema sumnje da je ovo loše po šampiona ABA lige, posebno ako se zna da je reprezentativac Južnog Sudana jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač ekipe.

Podsetimo, utakmica Partizan - Pariz igra se u petak od 20.30 u "Bogradskoj areni".

