GRCI PIŠU: Zvezda dobija brutalno pojačanje! Prava bomba stiže u Beograd

Crvena zvezda suočena je sa velikim brojem povreda, a nakon početka NBA sezone crveno-beli su uspeli da reaguju i pronađu pojačanje na plejmejkerskim pozicijama, tako bar navode grčki mediji.

EuroleagueTV

Ima Zvezda dosta problema na spoljnim pozicijama. Povređen je Ajzea Kenan, Tajson Karter je bolestan, dijagnostifikovana u je plućna embolija, a uskoro bi trebalo da se vrati Devonte Grejam. Ipak, uprava bi konkurenciju mogla da pojača potpisom Džereda Batlera, pišu grčki mediji, a prenosi "Mocart sport".

Reč je o 25-godišnjem plejmejkeru iz Luizijane, koji je u NBA karijeri igrao za Jutu Džez, Oklahomu Siti Tander, Vašington Vizardse i od februara do kraja prošle sezone Filadelfiju Seventisekers. U julu je prešao u Feniks i potpisao jednogodišnji ugovor na 2.500.000 dolara, ali je pred početak sezone dobio otkaz.

Grci su ka njemu gledali zbog toga što je bio na pragu Olimpijakosa, delovalo je da je sve završeno, ali je na kraju sve propalo, a "Sport24" navodi da je razlog u tome što nije dobio garantovanu minutažu.

I dok Sport24 piše da “ozbiljno razmatra” ponudu Crvene zvezde, agencija SDNA tvrdi da je maltene sve već završeno i da se Batler izvesno seli za Beograd.

Ako se vest ispostavi kao tačna, ostaje nam samo da vidimo kakvu će ulogu Batler dobiti u Zvezdi. Grci navode da je od Olimpijakosa tražio 30 minuta po meču.

