KAKAV DAN ZA MLADOG SRPSKOG KOŠARKAŠKA: Nikola Kusturica ispisao istoriju Barselone!
IAKO je Barselona razočarala i izgubila od Ljeide u ACB ligi sa 91:86, ovaj dan će dugo pamtiti mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica.
Naime, on je postao najmlađi debitant u istoriji Blaugarne. Za španskog velikana je zaigrao sa neverovatnih 16 godina, pet meseci i 12 dana.
Pre njega je rekord bio u vlasništvu Erika Vile, koji je debitovao u decembru 2014. godine sa 16 godina, šest meseci i 29 dana.
Kusturica je na parketu proveo samo 46 sekundi, ali bez obzira na to 12. oktobar je veliki dan za njega.
Barselona je užasno otvorila sezonu u prvenstvu Španije, pošto posle dva kola ima učinak 0-2.
