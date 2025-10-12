Košarka

KAKAV DAN ZA MLADOG SRPSKOG KOŠARKAŠKA: Nikola Kusturica ispisao istoriju Barselone!

Časlav Vuković

12. 10. 2025. u 15:50

IAKO je Barselona razočarala i izgubila od Ljeide u ACB ligi sa 91:86, ovaj dan će dugo pamtiti mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica.

КАКАВ ДАН ЗА МЛАДОГ СРПСКОГ КОШАРКАШКА: Никола Кустурица исписао историју Барселоне!

FOTO: FIBA.Basketball

Naime, on je postao najmlađi debitant u istoriji Blaugarne. Za španskog velikana je zaigrao sa  neverovatnih 16 godina, pet meseci i 12 dana. 

Pre njega je rekord bio u vlasništvu Erika Vile, koji je debitovao u decembru 2014. godine sa 16 godina, šest meseci i 29 dana.

Kusturica je na parketu proveo samo 46 sekundi, ali bez obzira na to 12. oktobar je veliki dan za njega.

Barselona je užasno otvorila sezonu u prvenstvu Španije, pošto posle dva kola ima učinak 0-2.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 0

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA: Sofija nastupila u ZG (VIDEO)

"JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA": Sofija nastupila u ZG (VIDEO)