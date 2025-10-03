POPRAVNI ZA „MALENE“: Košarkašice Kraljeva dočekuju šabačku Dugu
Posle poraza u 1. kolu na gostovanju Studentu u Nišu, košarkašice Kraljeva imaće priliku da poprave utisak pred svojim navijačima.
U okviru drugog kola Prve ženske lige Srbije kraljevačke „malene“ će sutra (16.30) u staroj hali sportova na Ibarskom keju ugostiti šabačku Dugu.
U ostalim utakmicama 2. kola sastaju se: Partizan-Vojvodina, Mega Superbet-Student, Korać Akdemija-Radnički, Novosadska ŽKA-Crvena Zvezda i Spartak-Ras.
