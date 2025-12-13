NIKOLA JOKIĆ POKORIO NBA LIGU: Srbinu (bukvalno) svi gledaju u leđa
Srpski košarkaš Nikola Jokić zadržao je prvo mesto u najnovijem preseku MVP trke, objavljenom na zvaničnom sajtu NBA lige.
Centar Denver nagetsa i dalje je glavni favorit za priznanje namenjeno najkorisnijem igraču regularnog dela lige, iako konkurencija iz nedelje u nedelju postaje sve ozbiljnija.
Prema navodima NBA, ovogodišnja MVP trka jasno se izdvojila u dve grupe, a u samom vrhu nalazi se trio koji čine Jokić, Šej Gildžes-Aleksander i Luka Dončić.
Reprezentativac Srbije ove sezone beleži impresivne proseke od 29,5 poena, 12,3 skoka i 10,9 asistencija, što ga drži na čelu liste i u pokušaju da stigne do svog četvrtog MVP trofeja u karijeri.
Jokić je prošle nedelje protiv Atlante postigao 40 poena, a posebno se ističe izuzetnom efikasnošću - šutira čak 61,2 odsto iz igre.
Na drugom mestu i dalje je košarkaš Oklahome Šej Gildžes-Aleksander, prošlogodišnji osvajač MVP nagrade, koji sa prosekom od 32,8 poena predvodi Tandere.
Odmah iza njega nalazi se Luka Dončić, koji u sezoni beleži 35 poena, devet skokova i devet asistencija po meču, ali mu se kao mana ističe nešto slabiji procenat šuta za tri poena, koji iznosi 33 odsto.
Zbog povreda Janisa Adetokumba i Viktora Vembanjame, došlo je do promena u donjem delu liste.
Četvrtu poziciju zadržao je Kejd Kaningem koji ih sezonu snova u Detroit pistonsima, dok se među prvih pet po prvi put ove sezone našao Džejlen Braun.
As Bostona napravio je najveći skok na listi, napredovavši čak pet mesta, a dobru formu potvrđuju i rezultati Seltiksa, koji su pobedili na sedam od poslednjih devet utakmica, uz Braunove proseke od 32 poena, sedam skokova i šest asistencija u tom periodu.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
HRVAT NAPRAVIO HAOS U ŠPANIJI: Odbio da brani, a razlog za to je neverovatan
12. 12. 2025. u 15:13
CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Ovo što je doživeo Nikola Jokić je nečuveno
12. 12. 2025. u 13:43
KAKAV OBRT! Stranac ipak ostaje u Zvezdi, propao mu gotov transfer
12. 12. 2025. u 13:34
KRIZA NA "STAMFORD BRIDžU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.
13. 12. 2025. u 07:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)