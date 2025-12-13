NIKOLA JOKIĆ POKORIO NBA LIGU: Srbinu (bukvalno) svi gledaju u leđa

Srpski košarkaš Nikola Jokić zadržao je prvo mesto u najnovijem preseku MVP trke, objavljenom na zvaničnom sajtu NBA lige.

Centar Denver nagetsa i dalje je glavni favorit za priznanje namenjeno najkorisnijem igraču regularnog dela lige, iako konkurencija iz nedelje u nedelju postaje sve ozbiljnija.

Prema navodima NBA, ovogodišnja MVP trka jasno se izdvojila u dve grupe, a u samom vrhu nalazi se trio koji čine Jokić, Šej Gildžes-Aleksander i Luka Dončić.

Reprezentativac Srbije ove sezone beleži impresivne proseke od 29,5 poena, 12,3 skoka i 10,9 asistencija, što ga drži na čelu liste i u pokušaju da stigne do svog četvrtog MVP trofeja u karijeri.

Jokić je prošle nedelje protiv Atlante postigao 40 poena, a posebno se ističe izuzetnom efikasnošću - šutira čak 61,2 odsto iz igre.

Na drugom mestu i dalje je košarkaš Oklahome Šej Gildžes-Aleksander, prošlogodišnji osvajač MVP nagrade, koji sa prosekom od 32,8 poena predvodi Tandere.

Odmah iza njega nalazi se Luka Dončić, koji u sezoni beleži 35 poena, devet skokova i devet asistencija po meču, ali mu se kao mana ističe nešto slabiji procenat šuta za tri poena, koji iznosi 33 odsto.

Zbog povreda Janisa Adetokumba i Viktora Vembanjame, došlo je do promena u donjem delu liste.

Četvrtu poziciju zadržao je Kejd Kaningem koji ih sezonu snova u Detroit pistonsima, dok se među prvih pet po prvi put ove sezone našao Džejlen Braun.

As Bostona napravio je najveći skok na listi, napredovavši čak pet mesta, a dobru formu potvrđuju i rezultati Seltiksa, koji su pobedili na sedam od poslednjih devet utakmica, uz Braunove proseke od 32 poena, sedam skokova i šest asistencija u tom periodu.

