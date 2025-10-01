KATASTROFALNE VESTI ZA ZVEZDU! Posle poraza od Armanija, sada i ovo...
Crvena zvezda je izgubila u Beogradskoj areni od ekipe iz Armanija sa 82:92.
Osim poraza, za Zvezdu problem može da predstavlja i povreda Hasijela Rivera koji je napustio meč u prvom poluvremenu i nije se vraćao na teren.
Rivero se tako priključio listi povređenih igrača Zvezde na kojoj su od ranije Devonte Grejem, Uroš Plavšić, Ognjen Dobrić, Ajzea Kenan i Džoel Bolomboj.
- Znam da su velika očekivanja, svi to znaju. Imamo kvalitet, ali imamo mnogo povreda koje su se desile. Svi se pripremamo dobro, ali nekad nemamo sreću. Ne želim da se krijem iza povređenih igrača. Žao mi je Kenana, Rivero je možda ozbiljno povređen, tako su mi rekli. Na tržištu smo, tražimo igrača koji može da zameni Kenana - rekao je Sferopulos nakon utakmice.
Tako da su povrede desetkovale već na startu Zvezdu. Između ostalog, trener Janis Sferopulos nije mogao da računa na Devontea Grejama koji je dobio udarac tokom meča s Fenerbahčeom na Kritu tako da je Amerikanac bio i "civilu" u prvom meču sezone.
Ipak, ono što posebno zabrinjava je što je na desnoj nozi, koju je povredio prilikom doskoka, nosio ortopedsku čizmu. Za sada nije jasno da li je to radi predostrožnosti ili je u pitanju ozbiljnija povreda nego što se činilo.
- Devonte Grejem je dobio udarac i van ekipe je još nekoliko dana. Ne znamo tačno. Svi ostali moraju da pokriju njihovo odsustvo", bilo je sve što je Sferopulos rekao pred utakmicu Evrolige, tako da nije poznato kada bi Amerikanac mogao da se vrati na teren, a to svakako neće biti u četvrtak u drugoj rundi protiv Bajerna u Minhenu.
