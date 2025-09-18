SPEKTAKL U MELBURNU! Oslabljeni Partizan posle velike borbe pao protiv Panatinaikosa

Košarkaši Partizana poraženi su danas u Melburnu od Panatinaikosa rezultatom 91:82 na tradicionalnom turniru "Pavlos Janakopulos", koji se ove godine organizuje u Australiji.

FOTO: M. Vukadinović

Najefikasniji u Partizanu bio je Dvejn Vašington sa 19 poena, Džabari Parker je dodao 18 poena uz osam skokova. Dilan Osetkovski je postigao 16 poena, a Sterling Braun 13.

Kendrik Nan je predvodio Panatinaikos sa 21 poenom, Omer Jurtseven je zabeležio 20 poena i 13 skokova.

Partizan je bio bolji u prvom poluvremenu, posle 20 minuta je vodio 47:40. Početkom treće deonice bilo je 52:46 za Partizan, ali je Panatinaikos napravio seriju 10:0 i vodio 62:58 pred početak poslednje četvrtine. Četiri minuta pre kraja Panatinaikos je poveo 81:71, a onda je sigurnom igrom sačuvao vođstvo i stigao je do pobede.

Partizan je igrao bez Ajzaka Bonge, Frenka Nilikine, Tajrika Džonsa i Alekseja Pokuševskog, koji nisu otputovali u Australiju. Za Panatinaikos nisi igrali Matijas Lesor, Ti Džej Šorts, Rišon Holms i Džedi Osman.

Drugi meč u Australiji Partizan će odigrati 21. septembra u 8.30 časova po centralnoevropskom vremenu protiv Sidnej Kingsa.

