EVROLIGAŠ SAOPŠTIO - STEFAN JOVIĆ JE NAŠ NOVI KOŠARKAŠ! Dobre partije na Evrobasketu nisu prošle nezapaženo!

10. 09. 2025. u 14:51

Najnovije vesti vezane za košarkaška dešavanja u Evroligi tiču se i Srbije.

FOTO: KSS

Naime, Stefan Jović ima novi klub.

Nakon što je na Evrobasketu igrao bez klupskog angažmana, jer mu se završila dvogodišnja saradnja sa Valensijom, 34-godišnji plejmejker je potpisao za Bajern Minhen.

To je nemački klub potvrdio na društvenim mrežama:

Jović, rođen 3. novembra 1990. u Nišu,  igrao je za Slogu, Radnički Kragujevac, Crvenu zvezdu, Bajern (od 2017. do 2019.), Himki, Panatinaikos, Saragosu i pomenuti klub iz Vlanesije.

Sa Bajernom je, inače, 2018. i 2019. bio prvak Nemačke, a uz prvu od te dve titule osvojio je i nemački Kup, i bio izabran u idealnu petorku nemačkog prvenstva.

