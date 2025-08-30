LEGENDA ŽESTOKO UDARILA PO "ORLOVIMA": "Avramović najviše razočarao, Micić može sve da pokvari!"
Nije Srbija lako kao što se očekivalo dobila Portugal na Evrobasketu, a nakon meča krenule su i kritike.
Povredio se Bogdan Bogdanović, isključen je bio Filip Petrušev, a nakon pobede 80:69, na udaru Vlade Đurovića našli su se Aleksa Avramović i Vasilije Micić.
- Aleksa Avramović me je najviše razočarao. Ušao je u igru sa prevelikom željom da se istakne. Igrao je pet-šest minuta, a za to vreme nismo odigrali nijednu smislenu akciju. To nas je uvelo u nervozu, a onda su se i sudije priključile, tolerišući previše oštru igru. Njihovi igrači su nas stalno udarali po rukama. Samo su Nikola Jokić i Nikola Jović bili na svom nivou, Stefan Jović je bio solidan, dok su svi ostali podbacili. Šta se desilo? Petrušev je napravio gluposti, a ako je povreda Bogdanovića ozbiljnija, onda smo u velikom problemu - rekao je Đurović u detaljnoj analizi igre našeg tima za "Arenu sport".
Nastavio je u istom ritmu...
- Svi moraju da igraju mnogo bolje. Drago mi je zbog Dobrića, pogodio je dve važne trojke, ali Gudurić nije pružio ono što može. Micić je bio vrlo nervozan. Istina, igrao je malo, ali s obzirom na to koliko je spreman i na povredu, ne sme da očekuje više. Stalno sam hvalio našu klupu, ponašanje i hemiju u timu, a onda Vasa Micić sa takvim stavom može sve to da pokvari. Sutra nas čeka važna utakmica, a vremena za odmor je malo. Može se desiti da FIBA kazni Petruševa, a ako nam se ne priključi ni Bogdanović, to su dva igrača manje iz prve petorke. Nije loše što nam se ovakva utakmica desila sada. Pokazalo se da nismo toliko dominantni i da nismo tolike zvezde - reči su Vlade Đurovića...
