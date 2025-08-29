JOKIĆ I EKIPA NISU OSETILI ESTONIJU: Srbija nastavlja u istom ritmu
KOŠARKAŠI Srbije će se u drugom kolu grupe faze Evropskog prvenstva sastati sa Portugalijom.
Izabranici Svetisava Pešića su u prvom kolu demonstrirali silu nad reprezentacijom Estonije.
Svega nekoliko minuta je bilo potrebno Karijevim pulenima da slome otpor protivnika.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Meč su mirno priveli kraju, selektor je dozirao minutažu i svi igrači će odmorni dočekati današnji meč.
Najefikasniji na terenu bio je Nikola Jović koji je postigao 18 pogodaka, Aleksa Avramović je dodao 13, dok su dvocifreni bili još Filip Petrušev (12), Bogdan Bogdanović (11) i Nikola Jokić (11). Trostruki MVP najjače lige na svetu je pored toga imao i 10 skokova, odnosno 7 asistencija.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Srbija igra u izuzetno brzom ritmu, čvrstom odbranom dolaze do igre u tranziciji i lakih poena.
Kako šampionat bude odmicao, protivnici će biti sve teži, a najteži ispit u grupi imaćemo u poslednjem kolu kada će nam rival biti selekcija Turske.
Verujemo da će naši momci danas ubaciti više poena od zadate granice.
NAŠ TIP: +97,5 (kvota 1,88)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
29. 08. 2025. u 07:45
JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
29. 08. 2025. u 08:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
29. 08. 2025. u 07:00
POSLE VIŠE OD DECENIJE ČEKANjA: Hamburški derbi vraća se u Bundesligu
29. 08. 2025. u 07:20
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
Komentari (0)