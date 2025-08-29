TIP ostali sportovi

JOKIĆ I EKIPA NISU OSETILI ESTONIJU: Srbija nastavlja u istom ritmu

Marko Milosavljević

29. 08. 2025. u 08:15

KOŠARKAŠI Srbije će se u drugom kolu grupe faze Evropskog prvenstva sastati sa Portugalijom.

FOTO: FIBA.Basketball

Izabranici Svetisava Pešića su u prvom kolu demonstrirali silu nad reprezentacijom Estonije.

Svega nekoliko minuta je bilo potrebno Karijevim pulenima da slome otpor protivnika.

Meč su mirno priveli kraju, selektor je dozirao minutažu i svi igrači će odmorni dočekati današnji meč.

Najefikasniji na terenu bio je Nikola Jović koji je postigao 18 pogodaka, Aleksa Avramović je dodao 13, dok su dvocifreni bili još Filip Petrušev (12), Bogdan Bogdanović (11) i Nikola Jokić (11). Trostruki MVP najjače lige na svetu je pored toga imao i 10 skokova, odnosno 7 asistencija.

Srbija igra u izuzetno brzom ritmu, čvrstom odbranom dolaze do igre u tranziciji i lakih poena.

Kako šampionat bude odmicao, protivnici će biti sve teži, a najteži ispit u grupi imaćemo u poslednjem kolu kada će nam rival biti selekcija Turske.

Verujemo da će naši momci danas ubaciti više poena od zadate granice.

NAŠ TIP: +97,5 (kvota 1,88)

