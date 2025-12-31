"TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN!" Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića

Nažalost, centra Denvera čeka pauza od najmanje četiri nedelje zbog povrede kolena na utakmici sa Majamijem (147:123).

FOTO: Tanjug/AP

Članovi kuće slavnih prokomentarisali su povredu srpskog centra.

„Ovo je tužan dan, za mene“, rekao je Trejsi Mekgrejdi, stanovnik Kuće slavnih i legendarni as. „Jokić je moj omiljeni igrač, najviše volim da ga gledam. Ako ću platiti da gledam nekoga, to je on. Toliko je fenomenalan.“

Ovo je strašan udarac za njihov tim. Ipak je bio favorit za MVP priznanje. Već su im nedostajala trojica startera, a sada još on… Džamal Marej će morati da radi više da bi se održali na tabeli Zapada, a tamo je teško. Mogu da vidim ovaj tim kako pada za 4-5 mesta na tabeli. Ali, ostali bi mogli sada da se izgrade kao igrači, da dobiju još na samopouzdanju…“

Karmelo Entoni, još jedan član Kuće slavnih, ističe da je ovo sada stvaranje identiteta drugih igrača.

„Jokić je sve za taj tim. To što je on van terena menja geometriju cele lige, ostali sada smatraju da je ovo prilika da se približe Denveru.“

