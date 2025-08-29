ZBOG NJEGA JE ISKLJUČEN PETRUŠEV, A ON... Ovo niko nije očekivao od portugalskog asa, evo kako je Diogo Brito reagovao posle meča!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Portugal, a najbolji igrač Portugalaca, Diogo Brito, privukao je veliku pažnju na konfernciji za štampu
Podsetimo, Srbija je pobedila Portugal, posle čega je bek portugalskog državnog tima ovako započeo obraćanje novinarima:
- Naša ekipa je zadovoljna načinom na koji je igrača. Znali smo da smo se namerili na jedan vrlo, vrlo vrlo snažan tim, ali smo bili svesni da moramo da izađemo sa istim pristupom kao na startu takmičenja, kao što treba da bude slučaj i u narednim utakmicama. Nažalost, imali smo neke "sušne minute", naročito krajem druge deonice, a na kraju smo imali i neke nerezonske greške, koje je Srbija "naplatila" i došla do 11 poena razlike. Ali, mislim da smo bili dobri, da smo se nadmetali sa Srbima i zadovoljan sam kako smo igrali - započeo je Brito.
Potom je upitan o incidentu koji je on započeo, a koji je završen isključenjem Filipa Petruševa.
- Ja sam vrlo snažno ušao u blok, prilikom građenja pozicije za skok, ali mislim da je to i dalje bio košarkaški potez. Njegova reakcija je bila malo "vruće glave". On me jeste udario u stomak, a onda je na sudijama bilo da donesu odluku. I, doneli su odluku o isključenju, ja tu ništa nisam mogao da uradim. Ali, voleo bih da ga nisu isključili. Međutim, ništa nisam mogao da učinim, zaista - istakao je košgeter Portugala, koji je protiv Srbije vodio svoju ekipu sa 22 poena, devet skokova i po dve asistencije i "krađe".
